KO JE MISTERIOZNA BELIVUKOVA PRIJATELJICA? Imala 5 telefona, stotine slika i snimljene razgovre! Čuvala uznemirujuće slike (FOTO)

Svedoci saradnici su je tokom postupka pominjali kao Miru Poštarku a Miljković insistira da se pregleda 700 GB materijala iz njenog laptopa



M. R. koja se često pominjala na suđenju pripadnicima kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, pod nadimkom "Mira poštarka" bila je pod istragom tužilaštva zbog sumnje da je pripadala toj organizovanoj kriminalnoj grupi, iako se njeno ime nije našlo na optužnici.

- Reč je o mobilnim telefonima, laptopu i hard disku. Među pet telefona, prema izjavi koju je sama M. R. dala, jedan od njih bio je kriptovan i istovremeno jedini koji istražitelji nisu uspeli da otvore, uprkos tome što im je odmah dala spisak sa 20 mogućih šifara za sve uređaje - objašnjava sagovornik Kurira.

Kod nje su, kako navodi, tokom pretresa koji je izvršen i kod ostalih tada uhapšenih pripadnika koji se dovode u vezu sa teškim krivičnim delima, pronađeno čak pet mobilnih telefona. Jedan Ajfon bio je sa Skaj aplikacijom, i policija ga je prema rečima našeg izvora pronašla u tašni M. R.

- U njenoj tašni pronađena su još tri Ajfona, dok je jedan otkriven pored kreveta u dnevnoj sobi. Takođe, u uganoj garnituri pronađen je "Asus" laptop, a iz stana je odnet i jedan hard disk pronađen u plakaru u hodniku, kao i fleš memorija, koju je policija takođe našla u njenoj tašni - objašnjava sagovornik Kurira.

Svi uređaji koje je policija oduzela od nje, tada su poslati na veštačenje kako bi se utvrdilo da li na njima ima video snimaka i audio zapisa, ili fotograifja koji mogu biti u vezi sa ubistvima, ali i da se provere sve njene komunikacije preko aplikacija, društvenih mreža i mejlova.

- Telefon sa kriptovanom aplikacijom nije bilo moguće otvoriti, ali je u drugom nađeno 110 fotograja, 2 audio i 19 vidoe zapisa, u trećem 31 fotografija, 7 audio i 7 video zapisa, u četvrtom 18 fotografija, 4 audio i 4 video zapisa, 3 beleške koje se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih dela, a na petom 7 fotografija, 2 audio i dva video zapisa. Na računaru 14 fotograija i tri video zapisa, a na hard disku 9 slika, dok je na USB memoriji pronađen jedan audio i dva video zapisa čija se sadržina može dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih dela - navedeno je u dokumentima šta je sve pronađeno u telefonu ove devojke, za koju su svedoci saradnici ranije ispričali da je bila u izuzetno bliskim odnosima sa Belivukom i da je dolazila u prostorije koje su koristili na stadionu Partizana.

Dve od pomenutih fotografija, prikazane su tokom ove nedelje u sudnici Specijalnog suda, pošto je optuženi Marko Miljković insistirao da budu izvedene kao dokaz. Inače, on je ranije tražio i da se izvede 700 gigabajta snimaka, slika i audio zapisa koliko je pronađeno ukupno na hard disku zaplenjenom od nje.

- Na fotografiji na kojoj se vidi telo muškarca koji ima tetovažu grba Crvene zvezde sa odsečenom glavom, nakon čega su onda pokušali da nam podmetnu neku sliku glave, da kažu da je to glava tog tela i da je u pitanju Zdravko Radojević. Slika je pronađena kod ove M. R., pa je bilo da ona nama čuva neke fotografije. Veštačenje je veoma bitno jer ukazuje na to da su podmetnute fotografije fotošopirane - rekao je Miljković.

Radojević je inače, prema optužnici, jedna od žrtava zloglasnog klana koji je optužen za sedam brutalnih likivdacija.

Inače, M. R. do sada nije pozivana niti saslušavana kao svedok u postupku.

Autor: D.Bošković