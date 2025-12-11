AKTUELNO

Politika

Blokaderi priznali da su obmanjivali javnost: Tačno je da je Dijana Hrka za vreme štrajka glađu imala dublerku (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Nenad Stanić, pripradnik nezvaničnog obezbeđenja Dijane Hrke tokom njenog štrajka glađu, javno je priznao da su sve vreme obmanjivali javnost.

Na početku izlaganja lažni veteran Nenad Stanić, pokušao je da negira sve činjenice o kojima je Informer pisao, a tiču se Dijane Hrke i njene dovojnice, a onda... Usledio je obrt i priznanje kako su obmanjivali javnost.

- Ali konkretno da, supruga moja je bila u jednom trenutku. Morali smo tako da bi sačuvali ženu od Informera, koji je došao ispred klinike, da je snima. Trudili smo se da sačuvamo ženu, supruga je moja bila, kako da kažem, dubler - izjavio je pripradnik nezvaničnog obezbeđenja Dijane Hrke tokom njenog štrajka glađu.

Autor: Pink.rs

#dijana hrka

#dublerka

#štrajk glađu

POVEZANE VESTI

Politika

DIJANA HRKA: Prekidam štrajk glađu

Politika

DIJANA HRKA ODLAZI U BOLNICU Prevezena iz centra grada u privatnu kliniku (VIDEO)

Politika

DIJANA HRKA SNIMALA RAZGOVOR SA PREDSEDNIKOM VUČIĆEM! Oglasilo se Ministarstvo odbrane i otkrilo detalje: Cilj bio distribucija drugim licima

Politika

Mrdić u četvrtom danu štrajka glađu: Snagu mi daje borba za Srbiju, istinu i pravdu

Politika

Studenti je pozvali da prekine štrajk glađu! Dijana Hrka izašla iz bolnice, vratila se u šator ispred Skupštine: Ostajem ovde, meni treba pravda

Politika

Dijana Hrka izašla iz bolnice