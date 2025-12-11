Blokaderi priznali da su obmanjivali javnost: Tačno je da je Dijana Hrka za vreme štrajka glađu imala dublerku (VIDEO)

Nenad Stanić, pripradnik nezvaničnog obezbeđenja Dijane Hrke tokom njenog štrajka glađu, javno je priznao da su sve vreme obmanjivali javnost.

Na početku izlaganja lažni veteran Nenad Stanić, pokušao je da negira sve činjenice o kojima je Informer pisao, a tiču se Dijane Hrke i njene dovojnice, a onda... Usledio je obrt i priznanje kako su obmanjivali javnost.

- Ali konkretno da, supruga moja je bila u jednom trenutku. Morali smo tako da bi sačuvali ženu od Informera, koji je došao ispred klinike, da je snima. Trudili smo se da sačuvamo ženu, supruga je moja bila, kako da kažem, dubler - izjavio je pripradnik nezvaničnog obezbeđenja Dijane Hrke tokom njenog štrajka glađu.

Autor: Pink.rs