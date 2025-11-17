DIJANA HRKA: Prekidam štrajk glađu

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke stradalog u padu nadstrešnice u Novom Sadu, koja je štrajkuovala glađu od 2. novembra u blizini Skupštine Srbije, rekla je da danas prekida štrajk glađu.

Ona je to objavila medijima na platou ispred Skupštine Srbije.

- Kada sam rekla da se ograđujem od studenata i građana, moja poruka je pogrešno shvaćena. Ogradila sam se isključivo od toga da bilo ko stupa sa mnom u štrajk glađu – ničije zdravlje ne želim da bude ugroženo zbog mene. Dobila sam blagoslov sveštenika da prekinem štrajk glađu, kao i molbe brojnih medicinskih radnika sa više strana. Mislim da sam svima potrebnija živa, i zato sam donela odluku da štrajk prekinem - izjavila je Dijana.

Autor: D.Bošković