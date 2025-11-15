AKTUELNO

Politika

DIJANA HRKA PONOVO PRIMLJENA U PRIVATNU BOLNICU: Pružena joj medicinska pomoć

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Dijana Hrka, majka stradalog mladića u padu nadstrešnice, koja štrajkuje glađu u blizini Skupštine Srbije ponovo je danas primeljena u Opštu bolnicu Medigrup zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, radi pružanja neophodne medicinske pomoći, saopšteno je iz te ustanove.

- Nakon procene stanja, pacijentkinji je obezbeđen lekarski nadzor i odgovarajuća terapija. Prioritet ostaje očuvanje zdravlja, stoga molimo medije i javnost za razumevanje i poštovanje prava pacijentkinje na privatnost tokom boravka u ustanovi - dodaje se u saopštenju.

Ona je prethodno dva puta dobijala medicinsku pomoć u Opštoj bolnici Medigrup i nakon ukazivanja pomoći nastavljala štrajk glađu na raskrsnici Takovske i Bulevara kralja Aleksandra.

Autor: D.Bošković

#Majka

#Opšta bolnica

#dijana hrka

#nadstresnica

#ukazana joj pomoc

POVEZANE VESTI

Politika

DIJANA HRKA PONOVO PREBAČENA U PRIVATNU KLINIKU: Obezbeđen joj lekarski nadzor i odgovarajuća terapija

Politika

Studenti je pozvali da prekine štrajk glađu! Dijana Hrka izašla iz bolnice, vratila se u šator ispred Skupštine: Ostajem ovde, meni treba pravda

Politika

Dijana Hrka izašla iz bolnice

Politika

EVO KO JE ČOVEK KOJI SE PREDSTAVLJA KAO 'ČUVAR' DIJANE HRKE: Aktivno učestvuje u rušenju države, podržava BLOKADE fakulteta, a svoju decu poslao u EU

Politika

Lončar: Mrdić stigao u Urgentni centar u poslednjem trenutku – Hrka ozbiljno ugrožava život!

Politika

DIJANA HRKA ODLAZI U BOLNICU Prevezena iz centra grada u privatnu kliniku (VIDEO)