DIJANA HRKA PONOVO PRIMLJENA U PRIVATNU BOLNICU: Pružena joj medicinska pomoć

Dijana Hrka, majka stradalog mladića u padu nadstrešnice, koja štrajkuje glađu u blizini Skupštine Srbije ponovo je danas primeljena u Opštu bolnicu Medigrup zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, radi pružanja neophodne medicinske pomoći, saopšteno je iz te ustanove.

- Nakon procene stanja, pacijentkinji je obezbeđen lekarski nadzor i odgovarajuća terapija. Prioritet ostaje očuvanje zdravlja, stoga molimo medije i javnost za razumevanje i poštovanje prava pacijentkinje na privatnost tokom boravka u ustanovi - dodaje se u saopštenju.

Ona je prethodno dva puta dobijala medicinsku pomoć u Opštoj bolnici Medigrup i nakon ukazivanja pomoći nastavljala štrajk glađu na raskrsnici Takovske i Bulevara kralja Aleksandra.

Autor: D.Bošković