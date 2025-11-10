AKTUELNO

Lončar: Mrdić stigao u Urgentni centar u poslednjem trenutku – Hrka ozbiljno ugrožava život!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poslanik SNS-a Uglješa Mrdić, koji jedanaesti dan štrajkuje glađu ispred Doma Narodne skupštine, prevezen je danas u Urgentni centar zbog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da Mrdić trenutno nije životno ugrožen, ali da bi nastavak štrajka mogao ozbiljno da ugrozi njegov život.

-Već juče mu je bilo lošije, ali je odbio odlazak u bolnicu. Jutros je došlo do drastičnog pogoršanja, kada više nije bilo moguće ni da mu se ukaže pomoć na licu mesta. Mislim da je u poslednjem trenutku stigao u Urgentni centar - rekao je Lončar.

Ministar je naveo da Mrdić ima problema sa pritiskom i da mu je nivo šećera u krvi ozbiljno narušen.

- Sada ćemo infuzijom pokušati da stabilizujemo stanje - rekao je Lončar.

Lončar je iskoristio priliku da uputi apel i Dijani Hrki, koja takođe štrajkuje glađu.

- Koliko god da misli da joj je dobro, isto je mislio i Uglješa. Posle toliko dana dolazi do naglog pogoršanja. Ozbiljno ugrožava svoje zdravlje i život. Zbog nje i njenih najbližih, molim je da prekine štrajk. Postoje drugi načini da se borimo za ono do čega nam je stalo - poručio je ministar zdravlja.

