DIJANA HRKA ODLAZI U BOLNICU Prevezena iz centra grada u privatnu kliniku (VIDEO)

Dijana Hrka dobrovoljno je prebačena u privatnu kliniku na Novom Beogradu.
Ona se oporavlja od štrajka glađu u privatnoj klinici - na istom mestu gde se oporavljao i Tomislav Nikolić od štrajka glađu, saznaje Kurir.
Nakon nekoliko dana agonije, ovo je konačno lepa vest. Žena koja je pretrpela veliku tragediju se oporavlja.
- Blokaderi nisu uspeli da je nagovore da se ubije. Sada je na sigurnom. Lekari će se pobrinuti za njeno zdravlje - kaže izvor Kurira.
Autor: D.Bošković