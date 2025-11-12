DIJANA HRKA ODLAZI U BOLNICU Prevezena iz centra grada u privatnu kliniku (VIDEO)

Ona se oporavlja od štrajka glađu u privatnoj klinici - na istom mestu gde se oporavljao i Tomislav Nikolić od štrajka glađu, saznaje Pink.rs

Dijana Hrka dobrovoljno je prebačena u privatnu kliniku na Novom Beogradu.

Nakon nekoliko dana agonije, ovo je konačno lepa vest. Žena koja je pretrpela veliku tragediju se oporavlja.

- Blokaderi nisu uspeli da je nagovore da se ubije. Sada je na sigurnom. Lekari će se pobrinuti za njeno zdravlje - kaže izvor Kurira.

Autor: D.Bošković