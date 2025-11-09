AKTUELNO

Politika

Mihajlović za Hit tvit: Nijedna njena izjava nije slučajna, prilagođava se situaciji - Od svih zahteva koje ima Dijana Hrka, samo jedan nije politički

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bivša podpredsednica Vlade, profesorka Zorana Mihajlović istakla je večeras za Hit tvit da štrajk glađu nije način da se išta reši u društvu, te je pozvala i Uglješu Mrdića i Dijanu Hrku da sa tim stanu.

- Uglješa Mrdić šrajkuje jer je mesecima pokušavao da dođe do tužilaštva koje je trebalo da radi svoj posao, a to je isti razlog kao i Dijane Hrke. On je tražio od tužilaštva da reaguje na jasne dokaze da dvojica ljudi imaju potpis na dokumentima gde su pokazali da su odgovorni za bezbednost železničke stanice u Novom Sadu - rekla je ona.

Ja sam takođe majka, mi smo roditelji, ali ima stvari koje se izvrću kada je u pitanju Dijana Hrka. Kada godinu dana nije uspelo da se uruši vlast, od svega što smo prošli, došli smo do toga da Hrka, sa nekoliko zahteva štrajkuje. Jedan je opravdan, a sve drugo su politički zahtevi, i nemaju veze sa padom nadstrešnice, dodaje Mihalović.

Ako neko misli da je bilo koja izjava Dijane Hrke slučajna, nije, ona je prilagođava situaciji, kaže Mihajlović.

Autor: D.Bošković

#Hit Tvit

#dijana hrka

#zorana mihajlovic

#štrajk glađu

POVEZANE VESTI

Politika

To je moja obaveza kao predsednika: Vučić zamolio Hrku da prekine štrajk glađu

Politika

ZORANA MIHAJLOVIĆ OTKRILA! Evo da li se vraća u SNS

Politika

VUČIĆ: Molim Mrdića da prekine štrajk glađu

Politika

'PREDSEDNIK SRBIJE PONOVO ZAMOLIO DIJANU HRKU DA PREKINE ŠTRAJK GLAĐU' Vučić: Prema gospođi Hrki mora da se pokaže poštovanje, mi nismo kao oni

Politika

'VAŽNO JE SAČUVAMO ZDRAVLJE, RAZUM I VERU U PRAVDU' Vučević obišao narodnog poslanika Uglješu Mrdića koji štrajkuje glađu (FOTO)

Politika

Vučević obišao Mrdića i zamolio ga da prekine štrajk glađu