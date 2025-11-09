Mihajlović za Hit tvit: Nijedna njena izjava nije slučajna, prilagođava se situaciji - Od svih zahteva koje ima Dijana Hrka, samo jedan nije politički

Bivša podpredsednica Vlade, profesorka Zorana Mihajlović istakla je večeras za Hit tvit da štrajk glađu nije način da se išta reši u društvu, te je pozvala i Uglješu Mrdića i Dijanu Hrku da sa tim stanu.
- Uglješa Mrdić šrajkuje jer je mesecima pokušavao da dođe do tužilaštva koje je trebalo da radi svoj posao, a to je isti razlog kao i Dijane Hrke. On je tražio od tužilaštva da reaguje na jasne dokaze da dvojica ljudi imaju potpis na dokumentima gde su pokazali da su odgovorni za bezbednost železničke stanice u Novom Sadu - rekla je ona.
Ja sam takođe majka, mi smo roditelji, ali ima stvari koje se izvrću kada je u pitanju Dijana Hrka. Kada godinu dana nije uspelo da se uruši vlast, od svega što smo prošli, došli smo do toga da Hrka, sa nekoliko zahteva štrajkuje. Jedan je opravdan, a sve drugo su politički zahtevi, i nemaju veze sa padom nadstrešnice, dodaje Mihalović.
Ako neko misli da je bilo koja izjava Dijane Hrke slučajna, nije, ona je prilagođava situaciji, kaže Mihajlović.
Autor: D.Bošković