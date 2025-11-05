AKTUELNO

VUČIĆ: Molim Mrdića da prekine štrajk glađu

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Aleksandar Vučić zamolio je Uglješu Mrdića da prekine štrajk glađu.

- Molim još jednom Uglješu Mrdića da prekine štrajk glađu. Znam i mislim mnogo gore od njega o pojedinim nosiocima tužilačkih i pravosudnih funkcija. Neće njegov štrajk to promeniti, niti će neki ljudi postati savesniji i pošteniji i manje blokaderi. Isti je slučaj sa Hrkom, neće biti nikakve revolucije ni stotine i hiljade mrtvih, niti bilo šta drugo o čemu maštaju drugi ljudi. Dajte da sačuvamo zdravlje jedne žene - rekao je Vučić za Informer televiziju.

