VUČIĆ: Molim Mrdića da prekine štrajk glađu

Predsednik Aleksandar Vučić zamolio je Uglješu Mrdića da prekine štrajk glađu.

- Molim još jednom Uglješu Mrdića da prekine štrajk glađu. Znam i mislim mnogo gore od njega o pojedinim nosiocima tužilačkih i pravosudnih funkcija. Neće njegov štrajk to promeniti, niti će neki ljudi postati savesniji i pošteniji i manje blokaderi. Isti je slučaj sa Hrkom, neće biti nikakve revolucije ni stotine i hiljade mrtvih, niti bilo šta drugo o čemu maštaju drugi ljudi. Dajte da sačuvamo zdravlje jedne žene - rekao je Vučić za Informer televiziju.

Autor: D.Bošković