NE ODUSTAJE OD ŠTRAJKA! Uglješa Mrdić se ne oseća dobro, ali nastavlja borbu: Moj motiv je borba za istinu i pravdu

Uglješu Mrdića, poslanika Srpske napredne stranke, danas su pregledali lekari Hitne pomoći i nije u dobrom stanju, ali ne odustaje od štrajka glađu dok njegovi zahtevi ne budu ispunjeni.

- Osećam se loše, situacija je teška, posebno danas, ali odlučio sam da nastavim štrajk do ispunjenja zahteva zato što hoću istinu i pravdu. To je dobro i zbog Srbije i zbog porodica žrtava stradalih na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kao i svih građana - rekao je Mrdić.

Kako je naveo za Pink, Hitna pomoć mu je nakon pregleda rekla da mu nisu parametri dobri, ali on je odlučio da ostane ispred Doma narodne skupštine i nastavi šrajk glađu.

- Moj motiv je borba za istinu i pravdu. Svi znaju da ne volim da kukam, neću da kukam i hoću da se borim. Hoću da pobedi istina i pravda, hoću da pobedi Srbija - istakao je Mrdić.

Kaže da emotivno doživljava podršku koju dobija.

Mrdić je štrajk započeo 31. oktobra, zahtevajući da Tužilaštvo za organizovani kriminal reaguje na krivične prijave koje je podneo protiv bivših rukovodilaca „Infrastrukture železnice Srbije“ – Milutina Miloševića i Nebojše Bojovića. Tvrdi da je dostavio dokaze, ali da institucije nisu preduzele nijednu radnju.

