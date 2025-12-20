ZVICERA TEŠKO RANILI U ELITNOM DELU KIJEVA: Vođi kavčana se od tada gubi trag, napadači se žalili sudu u Strazburu: Zbog presude Ukrajina mora odmah da reaguje

Četvorica osumnjičenih za pokušaj ubistva vođe kavačkog kriminalnog klana Radoja Zvicera u Ukrajini pre pet godina i dalje su u pritvoru dok sud u Kijevu razmatra optužnicu u krivičnom postupku protiv njih, saopštila je kancelarija Generalnog ukrajinskog tužioca.

Prema odluci Evropskog suda za ljudska prava, Ukrajina je povredila ljudska prava osumnjičenima za pokušaj ubistva Zvicera u Kijevu 2020. godine, dvojici državljana Crne Gore i dvojici državljana Srbije - pošto su u pritvoru duže od pet godina.

Policija je posle pokušaja ubistva kriminalnog klana iz Crne Gore tada uhapsila Stefana Đukić i Emila Tuzovića iz Crne Gore, kao i Petra Jovanovića i Milana Brankovića iz Srbije, piše "Radio slobodna Evropa" (RSE).

Ukrajinsko tužilaštvo 19. decembra navelo da okružni sud u Kijevu razmatra optužnicu protiv dvojice državljana Crne Gore i dvojice državljana Srbije koji se terete za pokušaj teškog ubistva.

Za šta se sve terete

Tužilaštvo je bez navođenja imena navelo da se jedan državljanin Crne Gore tereti za:

pokušaj teškog ubistva

učešće u grupi koja je planirala izvršenje dela

nedozvoljeno držanje oružja

korišćenje ili falsifikovanje dokumenata

Ostala trojica, jedan državljanin Crne Gore i dva državljana Srbije, terete se za:

pokušaj teškog ubistva

učešće u grupi koja je planirala izvršenje dela

nedozvoljeno držanje oružja

Tužilaštvo je navelo da se oni u skladu sa rešenjem Podolskog okružnog suda u Kijevu nalaze u pritvoru i da je sudski postupak u toku.

Oni su 26. maja 2020, kako je saopštila ukrajinska policija, u elitnom kvartu u Kijevu "u sačekuši" pokušali da ubiju Zvicera, koji je tom prilikom teško ranjen.

Nakon što su 2020. zbog pokušaja ubistva Zvicera, uhapšeni Stefana Đukića i Emila Tuzovića iz Crne Gore, kao i Petar Jovanovića i Milan Brankovića iz Srbije, njihov ukrajinski advokat se krajem novembra 2024, zbog dužine pritvora, žalio Evropskom sudu za ljudska prava.

Presuda Evropskog suda u korist napadača

Evropski sud u Strazburu je u predmetu "Jovanović i drugi protiv Ukrajine" jednoglasno utvrdio povredu člana 5, Evropske konvencije o ljudskim pravima i naložio Ukrajini da trojici napadača isplati po 3.900 evra odštete.

U presudi od 25. septembra Sud je naveo i da su Đukić, Jovanović i Branković u pritvoru pet godina, jedan mesec i osam dana. Četvrti napadač, Podgoričanin Emil Tuzović se u presudi ne pominje.



Teško ranjeni Zvicer je nakon lečenja u Kijevu napustio Ukrajinu, i za njim i dalje tragaju policije nekoliko država.

Autor: D.Bošković