Prva slika sa lica mesta: Novi detalji sačekuše u Zemunu – Jevtić udario napadača Audijem, pa pešice pobegao kroz kišu metaka! (FOTO)

Policija intenzivno radi na identifikaciji i hapšenju napadača koji su sinoć pucali na vođu navijača FK Zemun u Hercegovačkoj ulici.

Novi podaci istrage otkrivaju dramatične detalje pucnjave u Zemunu. Sinoć su za sada nepoznate osobe iz vatrenog oružja pucale na 42-godišnjeg Jevtu Jevtića, jednog od vođa navijačke grupe Taurunum Boys.

Foto: Privatna arhiva

U trenutku napada, Jevtić se nalazio u automobilu marke Audi A8. Kada su ga napadači opkolili i otvorili vatru, uspeo je da izbegne fatalne posledice tako što je automobilom udario jednog od njih, a zatim pešice pobegao sa lica mesta.

Napadači su potom pobegli džipom u pravcu železničke pruge. Policija proverava privatne medicinske ustanove zbog mogućnosti da je jedan od napadača zatražio lekarsku pomoć, s obzirom na to da je prethodno udaren vozilom.

Motiv napada se još uvek utvrđuje, dok je istraga u punom jeku.

Autor: Dalibor Stankov

