HAPŠEN U AKCIJI 'CIKLON', DIVLJAO NA UTAKMICI U ĐENOVI Ko je Jevto Jevtić koji je napadnut u sačekuši u Zemunu: Napadači sasuli kišu metaka, za dlaku IZBEGAO SMRT

Jevto Jevtić, navodni vođa navijača "Taurunum bojs" iz Zemuna, koji je brutalno napadnut u sačekuši u petak oko 23 časa, kada je na njegovo vozilo ispaljen rafal metaka, od ranije je dobro poznat policiji i javnosti po incidentima i neredima na utakmicama, a hapšen je i u velikoj međunarodnoj akciji zbog trgovine narkoticima, u kojoj je optužen da je zajedno sa saradnicima navodno prošvercovao čak 303 kilograma kokaina.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, Jevtića su na ulici, dok je vozio automobil, sačekala trojica napadača, a jedan od njih je zapucao. Jevtić je kolima naleteo na napadača koji je pucao na njega, dok su druga dvojica izbegla automobil. Tom prilikom Jevtić je izgubio kontrolu nad autom i udario u kola koja su stajala na parkingu. Otvorio je vrata i počeo da beži. Napadači su došli do auta da vide gde je, ali je on već pobegao, prenosi Telegraf.

Napadači su potom pobegli.

Ko je Jevto Jevtić?

Jevta Jevtića, vođu "Taurunum bojs" navijača Zemuna na kojeg je sinoć pucano u sačekuši, hapšen je 2016 godine u akciji "Ciklon", zajedno sa Dejanom S., Jankom V. i Milanom V., zbog sumnje da su od početka 2015. godine, pa do hapšenja, na teritoriji Srbije, Nemačke, Španije, Mađarske i Holandije kao pripadnici kriminalne grupe trgovali narkoticima, saopštilo je tada tužilaštvo.

Prošvercovao 303 kilograma kokaina

Kako je tada saopšteno, sumnja se da je bio vođa kriminalne grupe koja je iz Južne Amerike na tržište Nemačke, ali i Srbije, prošvercovala 303 kilograma kokaina.

Hapšenje navijača u akciji "Ciklon"

- Zajedničkim radom policija Srbije i Nemačke, tokom 13 meseci duge istrage, uhapšeno je 30 osoba osumnjičenih za trgovinu drogom. Za tri osobe se još traga. Ta kriminalna grupa je drogu iz Južne Amerike krijumčarila do Španije, a zatim u Nemačku, a deo kokaina je završavao i na tržištu Srbije - saopštio je tada ministar policije Nebojša Stefanović.

On je precizirao da je, osim kokaina, od grupe zaplenjeno i 106 kilograma hašiša, 96 kilograma heroina i 96 kilograma marihuane, čija se vrednost na uličnom tržištu procenjuje na više od 20 miliona evra.

Tužilaštvo je protiv osumnjičenih podiglo optužnicu.

Optužnicom su im se na teret stavljala krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Hapšen zbog nereda u Đenovi

Jevtić je uhapšen u svojoj kući u Zemunu, a javnosti je bio poznat po incidentima na utakmicama. Hapšen je posle nereda u Đenovi, na utakmici Italija - Srbija 2010. poznatoj po incidentu koji je tada napravio Ivan Bogdanov.

Iz tog razloga, 18. decembra 2016. godine, Ministarstvo pravde Srbije i Tužilaštvo u Esenu potpisali su Sporazum o formiranju zajedničkog istražnog tima između Nemačke i Srbije, na osnovu koga su Tužilaštvo za organizovani kriminal i Javno tužilaštvo Esen zajednički sprovodili predistražni postupak protiv organizovane kriminalne grupe.

Specijalni sud u Beogradu 2017. godine potvrdio je optužnicu protiv Jevta Jevtića i još trojice njegovih saradnika, ali ishod suđenja nije poznat.

Autor: A.A.