VOĐU NAVIJAČA ZEMUNA SPASILO BLINIDRANO VOZILO?! Maskirani napadači u filmskoj sačekuši otvorili vatru na 'audi' u kom je bio Jevto Jevtić

Vođa navijača FK Zemun Jevto Jevtić preživeo je filmsku sačekušu u Zemunu, a sumnja se da ga je sigurne smrti spasio i njegov blindirani automobil marke "audi A8" koji navodno, ima zaštitu sedmog stepena!

Kako se sumnja, u petak uveče oko 23 sata trojica napadača pokušali su da ga likvidiraju dok je bio u vozilu. Međutim, po svemu sudeći, Jevtić je svojom pribranošću i svestan ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazi uspeo da nadmudri napadače i izbegne sigurnu smrt.

Blinidrani "audi"

- Sumnja se da su trojica maskiranih napadača neko vreme pratila vođu zemunskih navijača, a kada se ukazala prilika odlučili su da krenu u napad, navodno, po nečijem nalogu. Napadači su u petak uveče u filmskoj sačekuši presreli blindirani "audi" u kom je bio Jevtić, izašli iz kola i počeli da pucaju u njega - navodi sagovornik Kurira i dodaje:

- Dok su napadači ispaljivali vatru po vozačevom mestu Jevtić je u tom trenutku dodao gas i zaleteo se direktno ka njima. Jednog je udario kolima, dok su druga dvojica bukvalno odskočila kako bi izbegla kola. Od siline udarca Jevtić je izgubio kontrolu nad "audijem" i zakucao se u parkirani automobil.

Maskirani napadači

Kako objašnjava izvor, prema nezvaničnim informacijama, Jevtić je uspeo za tako kratko vreme da pobegne.

- Napadači su nakon toga munjevitom brzinom poleteli ka "audiju" kako bi overili metu, međutim tada su zatekli prazno vozilo. Jevtić je uspeo da se iskrade iz vozila i trčećim korakom fa pobegne, pre nego što su se pucači došli do kola - navodi izvor i dodaje:

- Maskirani napadači sa oružjem u rukama seli su u svoja kola i pobegli u nepoznatom pravcu. Navodno, ceo napad snimljen je nadzornim kamerama koje će istražiteljima pomoći da identifikuju napadače i rasvetle pucnjavu u kojoj niko nije nastradao.

Vođa Taurunum bojsa koji je izbegao sigurnu smrt na jedan od najvećih pravoslavnih praznika Svetog Nikolu, uspeo je da preživi, navodno, zahvaljujući blinidranom automobilu, navodi izvor blizak istrazi.

- Istražitelji sumnjaju i proveravaju informacije da je Jevto Jevtić brinuo za svoju bezbednost, s obzirom da je nabavio blindirani automobil kako bi se zaštitio od mogućih vatrenih napada. Sumnja se da je ključni faktor zbog kog je sada i izbegao metke upravo vozilo "audi A8" sa navodnim sedmim stepenom zaštite - navodi izvor i dodaje da blinidrano vozilo zadržava projektile.

Motiv ovog napada još uvek nije utvrđen, ali će to utvrditi dalja istraga nadležnog tužilaštva. Policija inače, i dalje traga za maskiranim napadačima koji su otvorili vatru i pokušali da likvidiraju Jevtu Jevtića.

