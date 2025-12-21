BRAJANU VOLŠU SE CRNO PIŠE! Ubica Beograđanke može da provede OSTATAK ŽIVOTA iza ovih JEZIVIH zidina - U ovom zatvoru služile kaznu okorele ubice i silovatelji (VIDEO)

Brajan Volš (50), koji je osuđen na doživotnu robiju zbog ubistva supruge Ane (39) iz Beograda, verovatno će izdržavati kaznu u zatvoru sa maksimalnim obezbeđenjem.

Podsećamo, Volš je proglašen krivim pred sudom u Masačusetsu zbog ubistva Beograđanke Ane, čije telo nikada nije pronađeno, a postoji šansa da će do kraja života vreme provoditi u zatvoru Suzi - Baranovski, jednom od najpoznatijih američkih zatvora u kojima kazne izdržavaju okorele ubice i silovatelji, iako to još zvanično nije potvrđeno.



Među "stanarima" ovog zatvora bio je i sveštenik Džon Geogan, osuđen na doživotnu robiju zbog silovanja brojnih mališana tokom dugih 30 godina.

Okorele ubice i silovatelji

- Ipak, u zatvoru nije dugo poživeo, ubio ga je cimer Džozef Drus, koji je takođe bio osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva muškarca za kog je tvrdio da je pokušao seksualno da ga iskoristi.

Jednog dana posle ručka, Džozef je ušao u ćeliju i vezao sveštenika, zapušio mu usta, a zatim ga zadavio čaršafom. Kada je sveštenik preminuo, Džozef je nastavio da skače po njegovom mrtvom telu, uporno ga udarajući golim rukama.

U zatvoru se trenutno nalazi i serijski ubica Alfred Gejnor, koji je osuđen za silovanje i ubistvo devet žena starih između 20 i 45 godina.



- Gejnor je neke od žrtava silovao pre zločina, a istražitelji su utvrdili da je neke devojke prvo ubijao, pa potom seksualno zlostavljao - pišu mediji i dodaju da se iza rešetaka ovog zatvora nalaze i brojne ubice.

Priznao da je raskomadao Anino telo

Podsećamo, tokom suđenja Brajanu Volšu utvrđeno je da je on Anine ostatke bacao po kontejnerima blizu njihovog doma u Kohasetu. Poroti su prikazani snimci Volša kako kupuje alate i sredstva za čišćenje, kao i snimci razgovora sa policajcima.



Volš nije iznosio odbranu, ali je ranije priznao da je uklonio telo i obmanjivao policiju. Njegovi advokati tvrdili su da je Ana umrla prirodnom, neobjašnjivom smrću, ali porota nije prihvatila ovu odbranu.

Motiv zločina, prema tužilaštvu, bila je Anina navodna ljubavna veza sa Vilijamom Fastouom iz Vašingtona, kao i finansijski problemi u braku. Fastou je pred sudom svedočio da su Ana i on bili u vezi više meseci, da su zajedno putovali za Dan zahvalnosti i da je Ana planirala da Volšu prizna aferu.

Autor: D.Bošković