AKTUELNO

Hronika

Prva izjava majke Ane Volš posle presude: Nadam se da će Brajan robijati do kraja života

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs, TANJUG AP/GREG DERR/THE PATRIOT LEDGER VIA AP, POOL, INSTAGRAM.COM/ANA WALSHE ||

Milanka Ljubičić, majka Ane Volš, Beograđanke za čije je ubistvo proglašen krivim njen suprug Brajan, izjavila je za Kurir da očekuje da će zet biti osuđen na doživotnu robiju.

Majčina bol i očekivanja

„Nemam mnogo toga da kažem, jer gotovo ništa i ne znam. Za ove tri godine druga ćerka i ja smo svega dva puta imale kontakt sa tužiteljkom. Očekujem i nadam se da će Brajan dobiti doživotnu robiju. A meni ostaje samo tuga do kraja života za mojom Anom“, rekla je Milanka Ljubičić.

Presuda u Masačusetsu

Sud u Dedamu, Masačusets, proglasio je Brajana Volša krivim za ubistvo prvog stepena svoje supruge Ane Volš, koja je nestala 1. januara 2023. godine. Porota je odluku donela nakon šest sati većanja, a očekuje se da će Volš u sredu biti osuđen na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta – što je obavezna kazna za ubistvo prvog stepena u toj saveznoj državi.

Foto: Instagram.com/anavols

Detalji slučaja

Prema navodima tužilaštva, Volš je ubio suprugu nekoliko sati nakon dočeka Nove godine, dok je njihovo troje dece bilo u kući. Optužen je da je raskomadao njeno telo i ostatke bacio u kontejnere za otpad u blizini porodične kuće u Kohasetu.

Pored osude za ubistvo, Volš se suočava sa dodatnom kaznom do 20 godina zatvora zbog obmanjivanja policije, kao i sa još tri godine zatvora zbog priznanja krivice za nezakonit prenos tela.

Odbrana i suđenje

Volš je negirao da je ubio suprugu, tvrdeći da ju je pronašao mrtvu u krevetu. Njegovi advokati pokušali su da iznesu tezu da je Ana umrla „neobjašnjivom smrću“. Tokom suđenja, koje je trajalo osam dana, tužilaštvo je pozvalo oko 50 svedoka, uključujući Anine prijatelje i poznanike. Volš je odbio da svedoči, a odbrana nije iznela nikakve dokaze.

Nestanak Ane Volš

Ana Volš nije prijavljena kao nestala sve do 4. januara 2023. godine, kada je njen suprug obavestio poslodavca u Vašingtonu da je nije video od Nove godine. Tvrdio je da je otišla rano ujutru zbog hitnog posla.

Autor: Dalibor Stankov

#Amerika

#Ana Volš

#Beograd

#Brajan Volš

#Crna Hronika

#EKSKLUZIVno

#Kriminal

#Majka Ane Volš

#Porota

#Presuda

#Suđenje

#Tužilaštvo

#Ubistvo

#doživotna robija

#masačusets

