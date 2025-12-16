AKTUELNO

Svet

POGLED UBICE LEDI KRV U ŽILAMA! Pogledajte trenutak kada je Volš čuo presudu - Raskomadao telo supruge Ane, a onda delove pobacao po kontejnerima! (VIDEO)

Izvor: Informer, Foto: Tanjug AP/Greg Derr/The Patriot Ledger via AP, Pool ||

Brajan Volš proglašen je krivim za ubistvo svoje supruge, Beograđanke Ane Volš. Poroti u Dedhemu, Masačusets, trebalo je samo šest sati da odluči da li je kriv. Brajan Volš primio je odluku od presudi hladnokrvno!


Kako se može videti na snimcima s izricanja presude, Volš i njegov tim branilaca stajali su pred sudom tokom izricanja presude.

Sudija je šefa porote prvo upitala da li su donelu odluku u ovom slučaju. Šef porote je rekao da jesu i da ga proglašavaju krivim.

Sudija je potom upitala za koji zločin ga proglašavaju krivim, a šef porote je odgovorio: "Ubistvo prvog stepena".

Volš je nakon tih reči samo klimnuo glavom. Nije izustio ni reči, a nije delovalo ni kao da je previše iznenađen ishodom.

Podsetimo, tim njegovih branilaca odlučio je da Volš neće svedočiti, iako je na početku suđenja iznenadio sud priznanjem krivice za odlaganje Aninog tela i laganje policije.

Foto: Tanjug AP/greg derr, Društvene mreže/Privatna arhiva

S obzirom na to da je proglašen krivim za ubistvo prvog stepena, po zakonima Masačusetsa najverovanije mu sledi kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Osim toga, on se suočava i sa dodatnim kaznama - do 20 godina zatvora za obmanjivanje policije - kaznom koja se povećava zbog same presude za ubistvo, kao i dodatne tri godine za odlaganje Aninog tela.

Telo Ane Volš i dalje nije pronađeno. Pretpostavlja se da ga je Brajan Volš raskomadao i bacio u kontejnere, zbog čega su šanse da ikada bude otkriveno gotovo ravne nuli.

Autor: D.Bošković

#Ana

#Brajan Volš

#Telo

#Ubica

#brajan vols

#kontejneri

POVEZANE VESTI

Hronika

Pogledajte kako je Brajan Volš reagovao kad ga je porota proglasila krivim za Anino ubistvo: Izraz lica sve govori (VIDEO)

Hronika

Brajan Volš proglašen krivim za ubistvo Beograđanke Ane: Porota se odlučila za najteži oblik zločina

Hronika

Pogledajte reakciju majke Brajana Volša kada je čula presudu svom sinu za ubistvo Ane: Kamera sve zabeležila (FOTO)

Hronika

MAJKA ANE VOLŠ NAKON PRIZNANJA SVOG ZETA: On mene uopšte ne zanima, mene zanima samo jedno... Preteško mi pada!

Hronika

'Nisam znala da je priznao' Oglasila se majka Ane Volš nakon Brajanovog priznanja

Hronika

NAJNOVIJE INFORMACIJE O ISTRAZI UBISTVA SRPKINJE! Doneta oduka o suđenju Brajanu Volšu - sumnja se da je ubio i raskomadao Anu, pa se rešio tela