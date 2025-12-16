DA LI JE OVAJ TRENUTAK ZAPEČATIO SUDBINU BRAJANA VOLŠA?! Posle ovih odgovora porota jednoglasno donela presudu

Brajan Volš iz Kohaseta proglašen je juče krivim za ubistvo prvog stepena svoje supruge, Beograđanke Ane, koja je nestala 1. januara 2023. godine.

Očekuje se da Brajan Volš bude osuđen na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta, što je obavezna kazna za ubistvo prvog stepena u Masačusetsu. Sudija je zakazala izricanje presude Brajanu Volšu za sredu, 17. decembar 2025. godine.

Porota je jednoglasno donela odluku da je kriv, pa se mnogi pitaju da li je njegova odluka da ne svedoči na suđenju, zapečatila njegovu sudbinu.

Iako su svi očekivali da će Brajan svedočiti na suđenju i končno objasniti šta se dogodilo 1. januara i danima nakon njenog "nestanka", kao i kakav je odnos imao sa svojom ženom Anom, njegov advokat je na pitanje sudije odgovorio da on ne želi da svedoči.

Sudiјa Višeg suda okruga Norfok, Daјan Freniјer, izјavila јe da јe Braјan Volš planirao da svedoči, iako јe nekoliko trenutaka kasniјe njegov advokat Leri Tipton rekao da neće svedočiti. Volšovi advokati takođe nisu pozvali niјednog svedoka da svedoči u njegovu odbranu.

Ova odluka je, čini se, najviše šokirala upravo sudiju, koja je podpitanjima pokušala da utvrdi da li je svestan svoje odluke.

"Da li ste u poslednja 24 sata konzumirali alkohol, da li ste konzumirali neki lek ili nelegalnu supstancu", neka su od pitanja koja je sudija postavila Volšu.

Na svako od njih on je odgovorio negativno. Kako bi utvrdila da li je pri čistoj svesti, ona ga je zatim pitala da joj kaže o čemu njih dvoje trenutno diskutuju, na šta joj je on dao tačan odgovor.

Sudija Frejner ga je zatim pitala da li je sa svojim braniocem razgovarao o posledicama, kao i prednostima i manama njegove odluke. Na svako od ovih pitanja Brajan je odgovorio potvrdno, bez trunke kajanja.

Zbog čega se Brajan odlučio na ovako drastičan korak na kraju suđenja, nije poznato.

Nakon ovakve odluke poroti je trebalo oko šest sati da jednoglasno donesu odluku i proglase ga krivim za ubistvo. Nakon što je čuo presudu, Brajan je sao klimnuo glavom, nije rekao ni reč i činilo se kao da uopšte nije iznenađen odlukom porote.

Brajan Volš je nakon toga vezan lisicama i vraćen u zatvor, gde će čekati na odluku sudije. Po izlasku iz suda, čekale su ga brojne novinarske ekipe, ali je on odbio da da bilo kakvu izjavu. U rukama je držao neke papire i odmah je ušao u policijsko vozilo koje ga je odvezlo do zatvora.

Podsetimo, telo Ane Volš i dalje nije pronađeno. Pretpostavlja se da ga je Brajan Volš raskomadao i bacio u kontejnere, zbog čega su šanse da ikada bude otkriveno gotovo ravne nuli.

Ana i Brajan Volš imaju troje dece koja su sada ostala bez oba roditelja. Brigu o njima preuzela je Anina rođena sestra koja s mužem živi u Kanadi

Autor: Iva Besarabić