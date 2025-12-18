Izrečena presuda Brajanu Volšu za ubistvo Beograđanke Ane: Evo koliko će biti u zatvoru

Viši sud u Norfolku u Masačusetsu izrekao je presudu Brajanu Volšu, koji je ranije proglašen krivim za ubistvo svoje supruge Ane Volš poreklom iz Srbije.

Sud je Brajana Volša po prvoj tački optučnice ubistvo prvog stepena osudio na doživotnu kaznu robije bez pravana pomilovanje. Potom je usledilo izricanje presude po još dve optužnice.

Izricanje presude prvobitno je bilo zakazano za sredu, ali je naknadno izricanje presude pomereno za danas.

Podsećamo, u ponedeljak je porota okruga Norfok osudila Brajana Volša za ubistvo prvog stepena zbog smrti 39-godišnje supruge, odbacujući teoriju odbrane da je Ana Volš iznenada preminula, a Brajan u panici odbacio njene posmrtne ostatke.

Porota je većala više od pet sati tokom dva dana pre nego što je donela jednoglasnu odluku i proglasila ga krivim.

