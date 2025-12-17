ODLOŽENO IZRICANJE PRESUDE BRAJANU VOLŠU: Porota ga proglasila KRIVIM za ubistvo Beograđanke, preti mu DOŽIVOTNA robija

Izricanje presude Brajanu Volšu, koji je proglašen krivim za ubistvo Beograđanke, Ane Volš, odloženo je sa srede na četvrtak. Njemu preti kazna doživotnog zatvora.

Tužilac okruga Norfok, Majkl Morisi, rekao je novinarima ispred sudnice da su čuli komentar sestre Ane Volš: "Pravda je zadovoljena!", te da se oni u potpunosti slažu sa njenim komentarom.

Morisi je pohvalio istražitelje zbog količine forenzičkih dokaza koje su prikupili.

- Nisu ostavili nijedan kamen neprevrnut. Išli su od kontejnera do deponije, pa do smetlišta, do robnih kuća, stovarišta i to samo kako bi prikupili dokaze koji su bili ključni u ovom slučaju - rekao je on.

On je dodao da je ovo prvi slučaj u kojem je njegova kancelarija dobila presudu za ubistvo prvog stepena bez tela žene.

- Ne smemo da zanemarimo i činjenicu da je troje mališana ostalo bez majke - rekao je.

Sudija, Dieane Freniere, rekla je poroti u petak da mogu da izaberu između presude za ubistvo drugog stepena ili za ubistvo prvog stepena, za koju se zalagalo tužilaštvo, a koja uključuje predumišljaj.

Volš se suočava i sa dodatnim kaznama

Osim za ubistvo prvog stepena, Volš se suočava i sa dodatnim kaznama - do 20 godina zatvora za obmanjivanje policije - kaznom koja se povećava zbog same presude za ubistvo, kao i dodatne tri godine za odlaganje Aninog tela.

Hladnokrvna reakcija Brajana Volša

Kako se može videti na snimcima s izricanja presude, Brajan Volš i njegov tim branilaca stajali su pred sudom tokom izricanja presude.

Volš je smireno saslušao presudu, u lisicama i sa okovima na nogama, pre nego što je izveden iz sudnice.

Volš je tokom izricanja presude samo klimnuo glavom. Nije izustio ni reč, a nije delovalo ni kao da je previše iznenađen ishodom.

Reakciju majke Brajana Volša, nakon izricanja presude pogledajte u odvojenom tekstu.

Rekonstrukcija nestanka Ane Volš

Ana Volš (39), izvršna direktorka u oblasti nekretnina i majka troje dece, nestala je 1. januara 2023. godine, nakon proslave Nove godine u porodičnom domu sa suprugom Brajanom Volšom. Iako telo nikada nije pronađeno, porota je nakon oko tri nedelje suđenja – proglasila Brajana Volša krivim za ubistvo prve klase njegove supruge na osnovu okolnih dokaza i nalaza iz istrage.

Ana Volš je poslednji put viđena rano 1. januara u porodičnoj kući. Brajan Volš je policiji rekao da je Ana tog jutra otišla zbog navodnih hitnih obaveza u Vašington ali istraga nije našla dokaz da je ikada napustila dom, koristila Uber/Lyft, avion ili putovala tog dana.

Prema podacima iz istrage, Brajan je tek 4. januara obavestio njenog poslodavca da Ana nije došla na posao, što je dovelo do prijave njenog nestanka.

Istraga je tokom suđenja pokazala da su nakon Aninog nestanka sa njenog telefona slate poruke kolegama i drugim kontaktima. Ove poruke, prema tužilaštvu, nisu bile uobičajene za Anin stil komunikacije, niti je bilo potvrde da ih je ona lično slala.

Priznao da je sakrio telo i da ju je našao mrtvu u krevetu

Tokom suđenja u novembru, Brajan Volš je priznao da je uklonio telo supruge i da je lagao policiju, ali se nije izjasnio da je kriv za njeno ubistvo.

Njegovi advokati tvrdili su da se uspaničio nakon što ju je otkrio mrtvu nakon novogodišnjeg okupljanja. Tužioci su tvrdili da njegovi postupci ukazuju na predumišljaj.

Ključni dokaz za ubistvo - tepih

Porota u Dedhemu, Masačusets, donela je jednoglasnu odluku nakon samo šest sati većanja.

Tužioci su se tokom suđenja uglavnom oslanjali na internet pretrage sa Volšovih uređaja.

On je pretraživao "kako raskomadati telo", "najbolji načini za uklanjanje tela", "koliko vremena treba da telo počne da smrdi" i "najbolji alat za raskomadavanje - ručna testerica".

Među mnogobrojnim dokazima koje su tužioci prikazali poroti, kako bi dokazali Brajanovu krivicu, nalaze se i fotografije.

Na jednoj od fotografija, prikazan je podrum njihove porodične kuće, a na podu su vidljive krvave fleke.

Porotnicima je prikazana i fotografija Ane koja leži na tepihu koji je, nakon Anine smrti, pronađen u kontejneru isečen, ali sa tragovima krvi.

Tužioci su poroti pokazali fotografiju na kojoj se vidi Ana Volš kako leži na tepihu na podu u dnevnoj sobi u porodičnoj kući. Ona se na fotografiji smeje, a ta fotografija zapravo služi kao dokaz da se taj tepih uopšte nalazio u njihovoj porodičnoj kući.

Prvi put prikazani snimci Brajana Volša

Među dokazima koji su izloženi tokom suđenja, nalaze se i snimci nadzornih kamera koje prikazuju Brajana Volša kako kupuje alatke, uključujući testeru, nož, čekić, rukavice i druge proizvode u "Lowe's" prodavnici 1. januara 2023. godine, a ukupna vrednost kupovine bila je 462 dolara.

Čovek koji je poslednji video Anu živu

Vilijam Fastou, čovek sa kojim je Ana Volš navodno bila u vezi pred nestanak, a koji ju je i poslednji video živu, svedočio je na suđenju Brajanu Volšu. Tokom uvodnih izlaganja i tužilaštvo i odbrana izneli su da je Ana Volš imala aferu sa agentom za nekretnine po imenu Vilijam Fastou.

Na pitanje da li je krio svoju vezu sa Anom, Fastou je rekao:

- Nisam, ne. Ani je bilo jako važno da, kada Brajan sazna za vezu, to čuje direktno od nje. Izrazila je veliku zabrinutost i mislim da je osećala da bi bilo narušavanje njenog integriteta da sazna na drugačiji način - rekao je on.

Autor: Iva Besarabić