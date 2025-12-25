UHAPŠENA DEČIJA BANDA U BEOGRADU! Radnicu apoteke tukli klompom po glavi, pa pobegli bez plena!

Brzom intervencijom policije, samo sat vremena nakon razbojništva u Ruzveltovoj ulici, uhapšena su tri maloletnika – dva dečaka i jedna devojčica – osumnjičeni da su brutalno napali radnicu apoteke.

Večeras je u Ruzveltovoj ulici opljačkana apoteka, a tokom razbojništva povređena je radnica stara 58 godina. Kako saznaje Telegraf, maloletnici su upali u apoteku i zapretili radnici, a kada je odbila da preda novac iz kase, više puta su je udarili klompom po glavi. Uprkos brutalnom napadu, apotekarka nije predala novac, nakon čega su napadači pobegli sa lica mesta – bez plena.

Policija je ubrzo identifikovala i privela osumnjičene – dva dečaka uzrasta 12 i 13 godina i devojčicu od 12 godina. Povređenoj ženi ukazana je lekarska pomoć, a policija je izvršila uviđaj.

Ovaj napad samo je jedan u nizu razbojništava koja već mesecima potresaju zaposlene u beogradskim apotekama. Prema nezvaničnim podacima, više od 100 apoteka opljačkano je u Beogradu tokom proteklih meseci, a zaposleni svakodnevno rade u strahu.

Kako navode izvori bliski istrazi, za veliki broj ovih napada sumnjiči se takozvana „dečija banda“, koju čine veoma mlada lica. Oni u apoteke ulaze maskirani, prete noževima, palicama ili drugim predmetima, a u pojedinim slučajevima fizički napadaju zaposlene.

Zaposleni u apotekama upozoravaju da se osećaju potpuno nezaštićeno i apeluju na nadležne da hitno pojačaju policijske patrole i mere bezbednosti, jer, kako kažu, „sledeći napad može imati i tragične posledice“.

Dalja istraga je u toku, a o slučaju su obavešteni nadležni organi za postupanje prema maloletnim licima.

