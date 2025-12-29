Kopao rupu da se spasi: Jezivi detalji monstruoznog zločina kod Vrbasa

Aleksandar S. (55) iz Odžaka ubijen je na salašu kod Vrbasa, kada je vezan za stub i brutalno mučen do smrti.

Uhapšeni su M. D. (43) iz Odžaka i Z. K. (28) iz okoline Sombora koji su osumnjičeni da su izvršili ovaj stravični zločin.

Detalji iz istrage otkrivaju jezive detalje mušenja i Aleksandrovu očajničku borbu za goli život.

Kada je telo pronađeno bilo je u stanju potpune neprepoznatljivosti, unakaženog lica i glavom umotanom u kesu, a istragom je utvrđeno da je borba za život bila nadljudska.

Naime, dok je bio vezan za stub, Aleksandar S. je petama kopao rupu u zemlji pokušavajući da se oslobodi konopca kojim je bio vezan.

- To je bio njegov poslednji pokušaj da preživi. Dokaz koliku je torturu trpeo i koliko je želeo da pobegne. Nažalost, povrede glave i gušenje pod folijom bili su jači - navodi izvor blizak istrazi, prenosi Telegraf.

Utvrđeno je da je motiv novčani dug. Osumnjičeni su ga prvo pretukli, a potom vezali za stub na njivi kako bi nastavili mučenje.

Pre nego što su pobegli i ostavili ga da umre u najgorim mukama, skinuli su sa Aleksandra zlatni lančić i ukrali mu automobil kojim su se odvezli.

Autor: A.A.