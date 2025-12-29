'SMIŠLJENO JE OVO URADIO' Komšije bake koja je izbodena pred unukom i dalje u šoku: Znao je da tu nešto ima, posmatrao ju je

Nakon brutalnog napada na stariju ženu na Novom Beogradu, komšije i radnici iz okolnih lokala i dalje pokušavaju da shvate kako se ovakav zločin dogodio usred bela dana.

Posebno je potresna činjenica da se napad dogodio gotovo neprimetno, bez vike, što potvrđuju i svedoci iz neposredne blizine.

Frizerka iz frizersko-kozmetičkog salona koji se nalazi tačno preko puta zgrade u kojoj je baka izbodena pred unukom, kaže za Kurir da je u trenutku napada bila na radnom mestu, ali da nije čula apsolutno ništa što bi ukazalo da se dogodio zločin.

- Radila sam ceo dan, imala sam mušterije u salonu i ništa nisam čula. Nije bilo vike, nije bilo zapomaganja koje bi se čulo do nas. Tek kasnije, kada sam videla policiju, marice i rotacije, shvatila sam da se nešto strašno desilo - priča frizerka i dodaje da je bila u potpunom šoku kada je saznala šta se dogodilo.

Kako kaže, tek kada su se ispred zgrade pojavili policajci i Hitna pomoć, postalo joj je jasno da je izbodena žena.

- Ovo je prometan kraj, stalno prolaze ljudi, automobili, deca. Ne mogu da verujem da se tako nešto desilo, a da niko ništa nije primetio u tom trenutku - navodi ona.

Sličan osećaj straha i neverice deli i žena iz jedne od okolnih zgrada, koja kaže da joj deluje da je napadač smišljeno napao ovu ženu.

- Meni je ovde sve čudno. Ko bi normalan usred bela dana, pred zgradom punom ljudi, kada je mogao svako da naidje, napao ženu i još je izbo zbog torbe? To nije slučajno. Taj je morao da je prati, da osmisli sve ovo - kaže ona.

Prema njenim rečima, način na koji je napadač postupio ukazuje na to da je imao jasnu nameru i da je znao šta radi.

- Ko bi tek tako uzeo torbu? Kao da je znao da tu ima nešto. Kao da ju je posmatrao. Niko ne ide sa nožem da bi oteo torbu ako nije unapred smislio šta će da uradi - dodaje zabrinuta komšinica.

Stanari okolnih zgrada ističu da se od napada osećaju nesigurno i da su počeli da obraćaju pažnju na svaku nepoznatu osobu koja se zadržava u kraju.

Podsetimo, osumnjičeni Tihomir Krstić uhapšen je u nedelju u Rakovici.

Autor: Jovana Nerić