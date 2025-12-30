AKTUELNO

DETALJI UBISTVA KOD VRBASA: Zamolili da ih preveze, a onda ga OPLJAČKALI I UNAKAZILI!

M. D. (43) iz Odžaka i Z. K. (28) iz okoline Sombora uhapšeni su zbog sumnje da su Aleksandra S. (55) vezali za stub, maltretirali ga i ostavili da umre, a zatim ga opljačkali. Uzeli su mu auto, nakit i sat.

Telo Aleksandra S. (55) iz Odžaka pronađeno je vezano za stub salaša u Vrbasu, a dvojica muškaraca uhapšena su zbog sumnje da su počinili stravično ubistvo! Ovaj pakleni dvojac je tražio za novčanu naknadu da ih preveze kolima, a zatim su se stravično iživljavali nad njim i opljačkali ga!

Kako smo pisali, stravičan prizor zatečen je u nedelju oko 12 sati na jednom poznatom salašu u okolini Vrbasa. Na lice mesta došla je policija i ekipa Hitne pomoći, ali nažalost, lekari su mogli samo da konstatuju njegovu smrt.

- Muškarac je pronađen vezan za stub. Povrede na njegovom telu ukazuju da je preživeo stravičnu torturu, da je mučen i zlostavljan. Bio je gotovo neprepoznatljiv - navodio je izvor blizak istrazi za Alo!, a ubrzo se saznao i njegov identitet. Reč je o Aleksandru S. iz Odžaka. Pronađen je sa brojnim povredama vezan za stub, a u toku dana uhapšena su i dvojica osumnjičenih.

