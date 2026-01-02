Novi detalji tragedije u Novom Pazaru: Mladić umro nakon nakon što ga je otac tukao po glavi, a OVO ledi krv

Mladić star 21 godinu, koji je 21. decembra teško povređen u porodičnom nasilju, preminuo je 1. januara 2025. godine u Univerzitetski klinički centar Kragujevac, gde je bio hospitalizovan zbog teških povreda glave.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, sumnja se da je mladić povrede zadobio nakon što ga je otac udario tupim predmetom, najverovatnije motkom, u predelu glave. Otac je policiji u početku tvrdio da je mladić sam pao i da su povrede posledica nesrećnog slučaja.

Međutim, lekari Opšte bolnice u Novom Pazaru su nakon pregleda utvrdili da povrede ne odgovaraju povredama nastalim padom, o čemu su odmah obavestili policiju. Nakon sprovedene istrage, otac mladića je uhapšen i protiv njega je pokrenut krivični postupak zbog teškog nasilja u porodici.

Zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja, povređeni mladić je hitno prebačen na dalje lečenje u Kragujevac, gde su se lekari danima borili za njegov život. Uprkos svim naporima medicinskog osoblja, mladić je podlegao povredama.

Kako saznaje Sandžak danas, mladić je rođen u Beogradu, gde je i živeo i radio. Njegov brat vodi porodičnu firmu u glavnom gradu, a porodica je godinama bila vezana za Beograd. Roditelji su se, prema dostupnim informacijama, vratili u selo na području Novog Pazara tokom početka pandemije koronavirusa.

Posebno potresan detalj je da je istog dana kada je otac uhapšen, brat mladića doputovao iz Beograda i odveo majku nazad u Beograd, gde se porodica ponovo okupila nakon tragedije. Prema informacijama bliskim porodici, očekuje se da će sahrana biti obavljena u Beogradu, gradu u kojem je mladić rođen i gde je proveo veći deo svog života.

Istraga o ovom slučaju je u toku, a nadležni organi nastavljaju da utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do smrtnog ishoda. Ova tragedija još jednom je uznemirila javnost i otvorila pitanje ozbiljnosti i posledica porodičnog nasilja, kao i potrebe za bržom i odlučnijom reakcijom institucija.

Autor: Marija Radić