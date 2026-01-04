I ŠVAJCARSKI MEDIJI PIŠU O NAŠEM HEROJU: Stefan Ivanović spasavao zarobljene u požaru pa poginuo

U stravičnom požaru koji je izbio u noći između 31. decembra i 1. januara u baru Le Constellation u švajcarskom ski-centru Crans-Montana, život je izgubio 31-godišnji zaštitar Stefan I., koji je, prema pisanju švajcarskog portala Blick, pokazao izuzetnu hrabrost pokušavajući da spase goste iz vatrene stihije.

Kako navodi Blick, Stefan je u trenutku izbijanja požara uspeo da izvede više ljudi iz zapaljenog objekta, ali se potom vratio unutra kako bi pomogao još gostima koji su ostali zarobljeni. Nažalost, tokom tog pokušaja izgubio je život.

Njegova porodica se satima nakon tragedije nadala da je preživeo, naročito jer je njegov mobilni telefon još neko vreme bio dostupan nakon požara. Kasnije je, međutim, potvrđeno da je Stefan među stradalima.

Prema svedočenju jedne preživele gošće iz Francuske, koje prenosi Blick, zaštitar je bez oklevanja ulazio u plamen kako bi pomogao drugima, pokazujući izuzetnu nesebičnost i hrabrost u trenucima potpune panike.

U požaru je, prema dosadašnjim informacijama, stradalo oko 40 ljudi, dok je više od 100 povređeno. Identiteti svih žrtava još uvek nisu u potpunosti potvrđeni, a istraga o uzroku požara je u toku.

Autor: D.Bošković