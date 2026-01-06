MALOLETNIK SE TERETI ZA UBISTVO U POKUŠAJU: Oglasio se MUP, otkrili detalje pucnjave u Borči!

Mladić je pogođen sa dva hica iz pištolja sinoć u beogradskom naselju.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula, brzom i efikasnom akcijom, identifikovali su i po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu - Posebnog odeljenja za maloletnike, uhapsili sedamnaestogodišnjaka osumnjičenogda je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, saopšteno je danas iz MUP.

- Kako se sumnja, on je sinoć u Borči, u kući, iz vatrenog oružja ranio dvadesetogodišnjeg muškarca, a zatim pobegao - navodi se u policijskom saopštenju.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, sproveden u nadležno tužilaštvo.

Podsetimo, mladić je ranjen sa dva hica iz vatrenog oružja, a utvrđeno je da je napadač pucao iz dedinog pištolja.

- Svemu je prethodila svađa, a motiv se utvrđuje. Ranjeni mladić je od ranije poznat policiji, ima dosije jer je navodno hapšen zbog droge i krađa - podseća naš izvor i dodaje:

- On je posle ranjavanja prevezen u bolnicu, gde je operisan i trenutno nije životno ugrožen.

Autor: Jovana Nerić