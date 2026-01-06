AKTUELNO

Hronika

MALOLETNIK SE TERETI ZA UBISTVO U POKUŠAJU: Oglasio se MUP, otkrili detalje pucnjave u Borči!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs ||

Mladić je pogođen sa dva hica iz pištolja sinoć u beogradskom naselju.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula, brzom i efikasnom akcijom, identifikovali su i po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu - Posebnog odeljenja za maloletnike, uhapsili sedamnaestogodišnjaka osumnjičenogda je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, saopšteno je danas iz MUP.

- Kako se sumnja, on je sinoć u Borči, u kući, iz vatrenog oružja ranio dvadesetogodišnjeg muškarca, a zatim pobegao - navodi se u policijskom saopštenju.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, sproveden u nadležno tužilaštvo.

Podsetimo, mladić je ranjen sa dva hica iz vatrenog oružja, a utvrđeno je da je napadač pucao iz dedinog pištolja.

- Svemu je prethodila svađa, a motiv se utvrđuje. Ranjeni mladić je od ranije poznat policiji, ima dosije jer je navodno hapšen zbog droge i krađa - podseća naš izvor i dodaje:

- On je posle ranjavanja prevezen u bolnicu, gde je operisan i trenutno nije životno ugrožen.

Autor: Jovana Nerić

#Borča

#MUP

#Pucnjava

#Ranjavanje

POVEZANE VESTI

Hronika

DRAMA U BORČI: Maloletnik (16) bacio eksplozivnu napravu na prodavnicu, policija ga odmah uhapsila

Hronika

Ovo je Dušan koji je upucan u Mirijevu! Povređeni se posvađao sa 2 muškarca u DEČJEM PARKU pre pucnjave 'ČULO SE NEMOJ, NEMOJ...'

Hronika

MUP se oglasio o drami u Novom Sadu: Uhapšen Novosađanin osumnjičen za ubistvo u pokušaju

Hronika

POSVAĐALI SE I IZBOLI JEDAN DRUGOG: Novi detalji krvave svađe u Borči

Hronika

DETALJI PUCNJAVE U BORČI: Posvađali se pa zapucao na komšije

Hronika

SRBIN KOJI JE UPUCAN U GLAVU U DISELDORFU SKINUT SA APARATA: Šef obezbeđenja noćnog kluba ga izrešetao pred sinom, porodica se nada čudu!