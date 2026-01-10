SAHRANA HEROJA IZ SRBIJE! Ljig zavijen u crno: Na stotine ljudi došlo iz Švajcarske kako bi ga ispratili na počinak

Stefan Ivanović (31) mladić iz Ljiga koji je stradao u požaru koji je u novogodišnjoj noći izbio u baru u Kran-Montani, sahranjen je danas u rodnom mestu Jajčić. Tog dana, odlukom Opštine Ljig, proglašen je Dan žalosti u znak sećanja i poštovanja prema mladom sugrađaninu koji je prerano izgubio život.

Zastave na zgradama javnih institucija bile su spuštene na pola koplja, dok su kulturne i zabavne manifestacije otkazane.

U gradu i okolini je vladala tišina, a atmosfera tuge i neverice osećala se na svakom koraku. Građani su se spontano okupljali ispred porodične kuće Ivanovića, ostavljajući cveće i paleći sveće, dok je u blizini kuće stradalog mladića dežurala sve vreme ekipa Hitne pomoći, kao i jedno policijsko vozilo.

Stefan Ivanović ispraćen je na večni počinak uz prisustvo velikog broja ljudi, porodice, prijatelja, komšija, kolega, ali i građana koji ga možda nisu lično poznavali, ali su želeli da odaju poslednju počast. Kolona ljudi koja je pratila kovčeg svedočila je o tome koliko je Stefan bio poštovan i voljen u svojoj sredini.

- Ovo je nenadoknadiv gubitak za naš grad. Stefan je bio mlad, vaspitan i uvek spreman da pomogne. Ceo Ljig tuguje kao jedna porodica - izjavio je jedan od prijatelja porodice.

Na stotine ljudi došlo je samo iz Švajcarske kako bi na najtužniji dan bili uz ovu porodicu. S obzirom na to da je Stefan, pored posla obezbeđenja radio je još jedan, dodatni posao, njegov drugi poslodavac je takođe prisustvovao sahrani.

- Više od stotinu ljudi došlo je iz Švajcarske kako bi Stefana ispratili na večni počinak, ljudi iz sela su im obezbedili smeštaj, a zajedno sa porodicom i kolegama došao je i Stefanov drugi poslodavac, vidi se koliko je mladić bio voljen i poštovan - kaže jedan meštanin.

Opelo je održano u prisustvu sveštenstva, dok su se jecaji i tišina smenjivali među okupljenima. Mnogi nisu mogli da sakriju emocije, a pojedini su u suzama napuštali groblje.

Predstavnici lokalne samouprave poručili su da je Dan žalosti proglašen kako bi se "iskazalo duboko saucešće porodici Ivanović i pokazalo jedinstvo zajednice u trenucima velike tuge".

- U Opštini Ljig 10. januar proglašen je Danom žalosti povodom Stefanovog stradanja prilikom spasavanja ljudi iz požara zahvaćenog objekta u Kran-Montani u Švajcarskoj. U ovakvim trenucima reči su suvišne. Ostaje nam da čuvamo uspomenu na Stefana i budemo podrška njegovoj porodici - ističe sagovornik.

Da podsetimo, Ivanović, koji je kobne noći radio u švajcarskom baru kao obezbeđenje, nestao je posle požara iz kog je spasavao goste lokala. Uprkos tome što ga nije bilo danima, porodica, prijatelji i kolege verovali su da je Ivanović u nekoj bolnici, ali da ga ne mogu identifikovati usled povreda. Nažalost, policija je porodicu obavestila da su uz pomoć DNK profila koji su dali roditelji, Stefan identifikovan kao jedna od 40 žrtava stravičnog požara u kome je povređeno još 119 osoba, a među kojima je još troje državljana Srbije.

- Još uvek ne možemo da verujemo da ga više nema. Otišao je prerano, a planova je bilo mnogo - rekao je jedan od Stefanovih školskih drugova.

