HEROJ KOJI JE DAO ŽIVOT ZA DRUGE: U Ljigu danas Dan žalosti i sahrana Stefana Ivanovića koji je tragično nastradao u požaru u Kran-Montani

Na teritoriji opštine Ljig danas je Dan žalosti povodom tragične smrti Stefana Ivanovića iz sela Jajčići, koji je stradao u požaru u Kran-Montani u Švajcarskoj, pokušavajući da spase ljude iz objekta zahvaćenog vatrom.

Opština Ljig proglasila je Dan žalosti povodom tragičnog stradanja Stefana Ivanovića koji je život izgubio spasavajući ljude iz požara u baru u Kran-Montani.

"Dan žalosti će se obeležiti 10. januara, kada će Stefan biti sahranjen na groblju u Jajčiću", objavljeno je na sajtu opštine Ljig.

Dodaje se da je odluku o proglašenju Dana žalosti doneo predsednik Opštine Ljig Milomir Starčević, kako bi na dostojanstven način bila odata pošta nastradalom sugrađaninu.

Švajcarski mediji, među kojima i jedan od najčitanijih listova u toj zemlji Blik, pisali su o hrabrosti Ivanovića, navodeći da je izlazio i vraćao se u klub da bi spasio nekoliko ljudi, ali da ga je poslednji ulazak u zapaljeni objekat koštao života.

U požaru,koji se dogodio u novogodišnjoj noći u baru "Konstelasion" u Kran-Montani poginulo je 40 ljudi. Povređeno je 116 osoba, među kojima i četiri državljanina Srbije.

