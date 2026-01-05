'NJEGOVA HRABROST OSTAĆE TRAJNO SEĆANJE I PRIMER ISTINSKE HUMANOSTI' Oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova nakon tragične smrti Stefana u Švajcarskoj

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije izrazilo je danas duboko žaljenje povodom tragične pogibije državljanina Srbije Stefana Ivanovića, koji je izgubio život u herojskom činu spasavanja ljudi u požaru koji se dogodio u skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj.

''Njegova hrabrost i nesebičnost ostaju trajno sećanje i primer istinske humanosti. Sa uvažavanjem posmatramo iskazanu solidarnost građana i organizacija, kao i njihovu želju da pomognu porodici tragično nastradalog mladića. Istovremeno, obaveštavamo da je Vlada Republike Srbije, posredstvom nadležnih institucija, još ranije izrazila spremnost i ponudila punu pomoć u vezi sa organizacijom transporta posmrtnih ostataka u otadžbinu'', saopšteno je iz MSP.

Ambasada Republike Srbije u Švajcarskoj nalazi se u stalnom i neposrednom kontaktu sa porodicom počivšeg Stefana Ivanovića, pružajući svu raspoloživu podršku u ovim izuzetno teškim trenucima, dodaje se u saopštenju Ministarstva.

Detalji tragedije u Kran-Montani

Podsetimo, tokom proslave dočeka Nove godine, u baru u Kran-Montani izbio je požar u kome je poginuo više od 40 ljudi, dok je oko 119 povređeno.

U trenutku izbijanja požara, u baru je bilo petoro srpskih državljana, među kojima i Stefan Ivanović.

Četvoro Srba je povređeno i nalaze se na lečenju u Nemačkoj.

Za Stefanom se tragalo danima, a crne vesti stigle su nakon što je na osnovu DNK analize koju je porodica poslala nadležnim službama, utvrđeno da je on jedna od žrtava.

Autor: Iva Besarabić