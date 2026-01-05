'Nedostajaćeš nam...' Drugovi se potresnim rečima opraštaju od Stefana iz Srbije koji je stradao u Švajcarskoj kao heroj

Prijatelji se potresnim i emotivnim rečima opraštaju od Stefana Ivanovića (31), mladića iz Srbije koji je stradao u stravičnom požaru u baru u Švajcarskoj u novogodišnjoj noći.

Stefan, koji je u pomenutom lokalu radio kao obezbeđenje, poginuo je pokušavajući da spasi živote mladih ljudi.

"Stefi, šta da kažem? Toliko je toga da se kaže... Bio si od onih ljudi koji ulaze u život bez pompe, a zauzmu ogromno mesto. Brat, drug, kolega, bio si sve. Nikada u tebi nije bilo zlobe, bio si zlatan prijatelj. Tvoje odsustvo će zauvek ostaviti prazninu u našim srcima. Ljubav koju si imao prema nama i ljubav koju mi imamo prema tebi ne može se opisati rečima. Tvoj odlazak nosi toliko bola, ali i dragocene uspomene, smeh, jednostavne trenutke koji su danas postali blago. Otišao si kao heroj. Uvek si mislio na druge pre nego na sebe. I mi ćemo zauvek čuvati, nositi i poštovati tvoju uspomenu. Mogao bih da pišem redove i redove, ali bi mi ti rekao da je to predugo za čitanje i da, kao i uvek, previše pričam. Nedostajaćeš nam, Stefi, ili, kako sam te zvao 'brate moj'", stoji u potresnoj poruci Stefanovog druga Rubena.

Oni koji su Stefana poznavali ne mogu da se oporave od šoka i bola, ali ističu da Stefan nikako drugačije ne bi napustio ovaj svet, nego kao heroj.

"Imala sam sreću da poznajem Stefana. Nikada neću zaboraviti ovog diva sa dečjim srcem, punim dobrote i posvećenosti. Veoma sam tužna, ali nisam iznenađena što si izabrao druge pre sopstvenog života. Mislim da si u tom trenutku znao da je to tvoje mesto i da si bio tačno tamo gde si želeo da budeš… Spasio si mnoge živote. Moje majčinsko srce ispunjeno je tugom zbog tvoje mame, koja bi, sigurna sam, radije želela da ne budeš heroj, već da se vratiš kući... Tvoj osmeh nosim u svom srcu. Hvala ti što si obasjao naše živote. Počivaj u miru", pisali su Stefanovi prijatelji u potresnim objavama.

"Anđo koji je prerano otišao. Pamtićemo ga po tome kakav je heroj uvek bio i ostao do kraja", "Dao si svoj život da spasiš druge, ti si anđeo koji je otišao prerano", "Počivaj u miru, brate naš, zauvek ćeš biti u našim srcima"...

Podsetimo, u stravičnom požaru koji je izbio u novogodišnjoj noći u baru "La Constelation" u Kran Montani u Švajcarskoj, život je izgubilo 40 mladih ljudi, a više od 100 je povređeno. Među njima i dvoje srpskih državljana. Stefan se danima vodio kao nestao, a onda je juče stigla najgora moguća vest, da je Stefan među stradalima.

Švajcarski mediji su pisali o Stefanovom herojstvu i tome kako je izgubio život spašavajući druge mlade ljude.

Autor: Marija Radić