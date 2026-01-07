NIJE ŠTEDEO SEBE DA SPASI DRUGE: Ispovest francuskinje Viktorije o herojstvu Stefana Ivanovića

Francuska tinejdžerka Viktorija, koja je među prvima uspela da se instinktivno spase sa svoje četiri prijateljice, ispričala je kako je Stefan Ivanović spasavao unesrećene iz bara "Sazvežđe" u Kran-Montani.

Viktorija je prenela francuskim medijima da je pri izlasku obavestila momka na obezbeđenju na ulazu u bar da je u podrumskim prostorijama izbio požar. Prema svim indicijama, izvesno se radi baš o Stefanu.

Viktorija je ispričala da je mladić odmah strčao dole i krenuo da spasava ljude. Ona je saopštila da je bio hrabar i da joj je žao momka koji verovatno više nije među živima. Stefan očigledno nije štedeo sebe i svoj život, pokušavajući da pomogne unesrećenima.

Među stradalima je i Stefan Ivanović (31), srpski državljanin koji je nestao nakon požara u noćnom klubu u skijalištu Kran-Montana. Informaciju o tome da je Stefan preminuo u požaru potvrdila je njegova rođaka. Pre toga, Stefanova porodica poslala je njegov DNK uzorak na analizu.

Tužna vest sustiže jedna drugu. Mnogi koji su se, usred surove istine, potajno nadali da bi njihovi najmiliji, vođeni kao nestali u stravičnom požaru u švajcarskom baru "Sazvežđe", ipak mogli da budu pronađeni čudom spaseni, skrhani su bolom posle saznanja da čuda nije bilo.

Autor: A.A.