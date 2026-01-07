AKTUELNO

Svet

NIJE ŠTEDEO SEBE DA SPASI DRUGE: Ispovest francuskinje Viktorije o herojstvu Stefana Ivanovića

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Police Cantonale Valaisanne%Printscreen društvene mreže ||

Francuska tinejdžerka Viktorija, koja je među prvima uspela da se instinktivno spase sa svoje četiri prijateljice, ispričala je kako je Stefan Ivanović spasavao unesrećene iz bara "Sazvežđe" u Kran-Montani.

Viktorija je prenela francuskim medijima da je pri izlasku obavestila momka na obezbeđenju na ulazu u bar da je u podrumskim prostorijama izbio požar. Prema svim indicijama, izvesno se radi baš o Stefanu.

Foto: Tanjug AP/Baz Ratner

Viktorija je ispričala da je mladić odmah strčao dole i krenuo da spasava ljude. Ona je saopštila da je bio hrabar i da joj je žao momka koji verovatno više nije među živima. Stefan očigledno nije štedeo sebe i svoj život, pokušavajući da pomogne unesrećenima.

Među stradalima je i Stefan Ivanović (31), srpski državljanin koji je nestao nakon požara u noćnom klubu u skijalištu Kran-Montana. Informaciju o tome da je Stefan preminuo u požaru potvrdila je njegova rođaka. Pre toga, Stefanova porodica poslala je njegov DNK uzorak na analizu.

Foto: Tanjug AP/Baz Ratner

Tužna vest sustiže jedna drugu. Mnogi koji su se, usred surove istine, potajno nadali da bi njihovi najmiliji, vođeni kao nestali u stravičnom požaru u švajcarskom baru "Sazvežđe", ipak mogli da budu pronađeni čudom spaseni, skrhani su bolom posle saznanja da čuda nije bilo.

Autor: A.A.

#Bar

#Požar

#Stefan Ivanović

#Švajcarska

POVEZANE VESTI

Svet

NAJNOVIJE INFORMACIJE IZ ŠVAJCARSKE O POVREĐENIM SRBIMA! Oglasio se ambasador Srbije: Evo gde su prebačeni na lečenje!

Svet

'POGINULO 40 LJUDI' Poznat uzrok TRAGEDIJE u elitnom švajcarskom skijalištu, rastu crne brojke (VIDEO)

Hronika

ODRŽAN MINUT ĆUTANJA U KRAN-MONTANI ZA STRADALOG SRBINA: Naš Stefan je poginuo kao heroj spašavajući druge iz zapaljenog bara, takav se ne rađa dva pu

Svet

Bar u Kran Montani imao više izlaza za evakuaciju, ali ih gosti nisu našli: Najnovije oglašavanje policije

Svet

U tragediji u Švajcarskoj poginulo 47 osoba, povređenih je stotinu: Porodice žrtava zovu krizni centar

Svet

Vlasnici bara za sada nisu krivično odgovorni za nesreću u Kran Montani: Evo šta kaže tužiteljka