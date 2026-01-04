NAJNOVIJE INFORMACIJE IZ ŠVAJCARSKE O POVREĐENIM SRBIMA! Oglasio se ambasador Srbije: Evo gde su prebačeni na lečenje!

Ambasador Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović izjavio je danas da je, nažalost, izvesno da je srpski državljanin Stefan Ivanović nastradao u požaru u diskoteci u Kran-Montani i dodao da je to potvrdila i njegova porodica.

"Mi smo to saznali od njegove porodice, ali još nemamo zvaničnu konfimaciju od švajcarske policije. Njegova porodica je preko DNK analize došla do tog saznanja i sasvim je izvesno da je on, nažalost, preminuo", rekao je Trifunović za Tanjug.

Naveo je da je jedan od najčitanijih listova u Švajcarskoj Blik preneo da su očevici rekli da je Ivanović izlazio i ulazio u klub, pokušavajući da spasava druge ljude.

"Spasio je, izgleda, nekoliko ljudi. Međutim, nažalost, u poslednjem naporu nije uspeo da izađe i preminuo je", kazao je Trifunović.

Dodao je da se u početku verovalo da je mladić, koji se vodio kao nestao, među četvoro povređenih Srba, ali da se ispostavilo da to nije slučaj.

"I sad imamo imena četvoro povređenih, zvanično od švajcarske policije, dvojica njih su transportovani u Nemačku na dalje lečenje, naša ambasada aktivno pomaže jednoj od porodica u logistici, tako da imamo četiri povređena i, nažalost, Stefan Ivanović je preminuo", naveo je Trifunović.

Kada je reč o povređenim Srbima, on je rekao da niko od njih nije u životnoj opasnosti.

"Oni imaju opekotine različitog stepena, neko teže, neko blaže, međutim ono što nam je javljeno je da su svi van životne opasnosti", istakao je amasador.

Dodao je da za sada nema indikacija da ima još srpskih državljana koji su povređeni ili nastradali u požaru.

"Nije sigurno, ali čini mi se da još nekoliko državljana nije identifikovano u smislu čiji su državljani i ko su, međutim još uvek nemamo zvanični broj, još uvek ostaje ono što je bilo na konferenciji za štampu, a to je 40 preminulih i po nekim izveštajima 119, po nekim 121 povređen", naveo je ambasador.

Istakao je da su švajcarske vlasti vrlo odgovorne i ne žele da istrčavaju u javnost sa informacijama koje su neproverene, naročito kada je reč o istrazi i uzrocima požara.

"Naš tim iz ambasade je još od 1. januara, kad se ovo desilo, odmah stupio u akciju, oni su na raspolaganju 24 sata dnevno. Mi smo objavili na našem sajtu i u našoj štampi kontakt telefone kako ambasade tako i konzulata u Cirihu i, takođe, direktno švajcarskih vlasti gde oni mogu da se obrate. Kao što rekoh, mi smo u kontaktu sa dve porodice, pomažemo jednima i drugima koliko možemo i, naravno, mi smo na raspolaganju bilo kome da je potrebna pomoć", rekao je Trifunović.

Autor: S.M.