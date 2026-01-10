AKTUELNO

Hronika

Majci đaka ubice produžena mera zabrane komuniciranja sa sinom

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Tara Radovanović ||

Viši sud u Beogradu produžio je majci đaka, koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara, meru zabrane prilaska i komunikacije sa sinom, koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi.

Mera zabrane prilaska, sastajanja i komuniciranja je određena kada je protiv nje i njenog supruga podignuta optužnica 2023. godine, a poslednji put je produžena 29. decembra.

Sudija ovu meru proverava na svaka tri meseca.

Roditelji đaka ubice su prvostepenom presudom bili osuđeni, i to otac na kaznu zatvora od 14 i po godina, a majka na tri godine, ali je Apelacioni sud u Beogradu tu presudu ukinuo i naložio da se ponovi suđenje.

Početak novog suđenja zakazan je za 29. januar.

Otac đaka ubice je optužen za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, a njegova supruga za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Đak ubica, koji u vreme izvršenja ovog zločina nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran, pucao je 3. maja u školi iz dva očeva pištolja koja je uzeo 1. maja prošle godine.

On ih je tog dana stavio u svoj ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio 10 osoba i ranio još petoro dece i nastavnicu istorije.

Autor: S.M.

#Majka

#Vladislav Ribnikar

#Zabrana

#masakr

#đak ubica

POVEZANE VESTI

Hronika

GODINU DANA NISU RAZGOVARALI: Majci dečaka koji je pucao u Ribnikaru produžena zabrana komunikacije sa sinom

Hronika

PRODUŽEN PRITVOR OCU 'DEČAKA UBICE' IZ RIBNIKARA: Ostaje iza rešetaka i posle ukidanja presude!

Hronika

Odlaže se suđenje roditeljima ĐAKA UBICE, a evo šta je razlog

Hronika

'MOJ SIN JE PREŽIVEO STRELJANJE U RIBNIKARU' Odložen parnični postupak protiv đaka ubice i njegovih roditelja!

Hronika

PINK.RS SAZNAJE! Izvršitelji na javnoj aukciji prodali automobil majke DEČAKA UBICE - Ovo je razlog

Hronika

NAJNOVIJE INFORMACIJE SA ROČIŠTA PROTIV RODITELJA I DEČAKA KOJI JE POČINIO MASAKR U RIBNIKARU! Evo kako je svedočio osuđeni otac