Majci đaka ubice produžena mera zabrane komuniciranja sa sinom

Viši sud u Beogradu produžio je majci đaka, koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara, meru zabrane prilaska i komunikacije sa sinom, koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi.

Mera zabrane prilaska, sastajanja i komuniciranja je određena kada je protiv nje i njenog supruga podignuta optužnica 2023. godine, a poslednji put je produžena 29. decembra.

Sudija ovu meru proverava na svaka tri meseca.

Roditelji đaka ubice su prvostepenom presudom bili osuđeni, i to otac na kaznu zatvora od 14 i po godina, a majka na tri godine, ali je Apelacioni sud u Beogradu tu presudu ukinuo i naložio da se ponovi suđenje.

Početak novog suđenja zakazan je za 29. januar.

Otac đaka ubice je optužen za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, a njegova supruga za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Đak ubica, koji u vreme izvršenja ovog zločina nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran, pucao je 3. maja u školi iz dva očeva pištolja koja je uzeo 1. maja prošle godine.

On ih je tog dana stavio u svoj ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio 10 osoba i ranio još petoro dece i nastavnicu istorije.

