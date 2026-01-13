ŠOK OBRT! Muškarac koji je PRONAĐEN MRTAV U BEČMENU IPAK NIJE UBIJEN: Evo šta je uzrok smrti

Predrag Ž. (43) koji je juče pronađen mrtav u kući Srđana K. (41) u naselju Bečmen u Surčinu ipak nije ubijen.

Podsetimo, telo muškarca pronađeno je juče oko 8.30 sati, nakon što je Srđan K. pozvao policiju tvrdeći da njegov prijatelj s kojim je pio prethodne večeri ne daje znake života.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, čiji je tužilac obavio uvđaj na licu mesta odmah je naložilo obdukciju tela Predraga Ž. Kako saznajemo, utvrđeno je da uzrok smrti muškarca nisu povrede koje je imao na telu, već da su uzrok smrti večika količina alkohola u telu kao i smrzavanje na niskoj temperaturi.

Podsetimo, Srđanu K. juče je određeno zadržavanje ali je ono posle najnovijih saznanja u istrazi ukinuto jer je reč o prirodnoj smrti njegovog prijatelja.

Prema nezvaničnim informacijama, Srđan K. i Predrag Ž. su prethodne večeri zajedno konzumirali alkohol, a prema tvrdnjama uhapšenog, u jednom trenutku su zaspali.

- On je izjavio da mu je prijatelj došao već u alkoholisanom stanju i da su nastavili da piju. Naveo je da se probudio i zatekao prijatelja bez znakova života – dodao je izvor.

Međutim, sumnju je izazvala činjenica da su lekari Hitne pomoći na telu preminulog uočili podlive, zbog čega je sprovedena detaljna istraga.

Autor: S.M.