HOROR SNIMAK IZ NOVOG SADA: Maskirani muškarac izašao iz mraka i krenuo u NAPAD - Palicom nasrnuo na prolaznika i pokušao da ga OPLJAČKA (VIDEO)

Nadzorne kamere su snimile jezivi snimak napada u Kisačkoj ulici u Novom Sadu, do kog je došlo sinoć ispred jedne stambene zgrade.

Naime, kako je podeljeno na Instagram stranici "192_rs" maskirani napadač, sa fantomkom na glavi, palicom je napao stanara koji je ulazio u zgradu, a može se zaključiti, na osnovu snimka, da ga je prvo pozvao usled čega se muškarac okrenuo. Dodaje se da je došlo i do pokušaja pljačke.

Kako se može videti, maskirani muškarac je s palicom krenuo na muškarca, ali srećom sklonio se na vreme, te je sve prošlo bez težih posledica.

Trenutno nema zvanične potvrde o ovom incidentu, kao ni o motivu napada.

Uviđajem će biti poznato više detalja.

Autor: Iva Besarabić