AKTUELNO

Hronika

HOROR SNIMAK IZ NOVOG SADA: Maskirani muškarac izašao iz mraka i krenuo u NAPAD - Palicom nasrnuo na prolaznika i pokušao da ga OPLJAČKA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug, Pixabay.com ||

Nadzorne kamere su snimile jezivi snimak napada u Kisačkoj ulici u Novom Sadu, do kog je došlo sinoć ispred jedne stambene zgrade.

Naime, kako je podeljeno na Instagram stranici "192_rs" maskirani napadač, sa fantomkom na glavi, palicom je napao stanara koji je ulazio u zgradu, a može se zaključiti, na osnovu snimka, da ga je prvo pozvao usled čega se muškarac okrenuo. Dodaje se da je došlo i do pokušaja pljačke.

Kako se može videti, maskirani muškarac je s palicom krenuo na muškarca, ali srećom sklonio se na vreme, te je sve prošlo bez težih posledica.

Trenutno nema zvanične potvrde o ovom incidentu, kao ni o motivu napada.

Uviđajem će biti poznato više detalja.

Autor: Iva Besarabić

#Napad

#Novi Sad

#Policija

#pokušaj pljačke

#rotacija

POVEZANE VESTI

Hronika

POŽAR U STANU U NOVOM SADU: Tri vatrogasna vozila na terenu

Hronika

Svom snagom zamahnuo metalnom šipkom: Poznat motiv jezivog napada u Novom Sadu (VIDEO)

Hronika

POŽAR U NOVOM SADU: Kulja dim iz stambene zgrade, vatrogasci na terenu

Hronika

Uporan! Lopov iz Novog Sada po treći put pokušao pljačku, pa sada izveo neviđeni trik (FOTO)

Hronika

M.K. (39) KOJA SE SUMNJIČI ZA ČEDOMORSTVO ĆE NAKON KLINIKE BITI PREBAČENA KOD TUŽIOCA! Ovo su najnovije informacije iz Novog Sada nakon pronađene bebe

Hronika

KAMERE SNIMILE KAKO KRVNIČKI UBADA ŽENU ISPRED UNUKA: Monstrum ušao za njima u zgradu i izvadio nož, uznemirujući detalji ubadanja na Novom Beogradu!