OTKRIVENO ČIJE JE TELO NAĐENO U BAŠTI KAFIĆA U CENTRU BEOGRADA: Navijač pao sa velike visine, jedan detalj dodatno rastužio njegove Grobare

Prijatelji i navijači se opraštaju od pokojnog navijača Partizana, dok policija istražuje okolnosti njegovog pada sa zgrade u centru Beograda.

Navijači Partizana masovno se opraštaju od muškarca Aleksandra A., koji je, kako se sumnja, juče pao sa sprata jedne zgrade u baštu kafića u centru Beograda.

Na društvenim mrežama osvanule su brojne poruke podrške i sećanja prijatelja i članova navijačke grupe. Jedna od objava, potpisana je upravo od pripadnika grupe pod nazivom "Grobari Dorćol".

- Danas se sa velikom tugom opraštamo od našeg brata sa Palasa, koji je bio srce i duša naše ekipe. Ceo svoj život je posvetio Partizanu i borbi za bolje dane Grobarstva. Uvek nasmejan, uvek tu za braću i od prvog dana sa nama na tribini i ulici. Pamtiće ga JNA i njegov centar Beograda - piše u oproštajnoj poruci.

Telo muškarca, podsetimo, pronađeno je juče oko 6.45 sati u centru Beograda. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je pao kroz prozor zgrade direktno u baštu kafića.

Istragom će biti utvrđeno kako je došlo do pada sa velike visine.

- Utvrđuje se da li je reč o nesrećnom slučaju ili o nečemu drugom - kaže izvor.

Jeziv prizor zatekao je radnik obližnjeg lokala u centru Beograda, koji je odmah obavestio policiju i Hitnu pomoć. Policijski službenici trenutno istražuju sve okolnosti tragedije.

Nažalost, mnogima je zapao za oko jedan detalj, a to je da je ovaj navijač pao baš pored grafita "Grobari".

- To nas je dodatno rastužilo i potreslo. Telo je ležalo na pločniku baš kod zida na kome je crnom farbom ispisan grafit "Grobari". Neverovatno, šta ti je sudbina - dodao je jedan poznanik nastradalog.

Autor: Jovana Nerić