EKSPLOZIJA U VALJEVSKOM KRUŠIKU: Povređeni radnik u svesnom stanju prebačen u Urgentni centar

Povređeni radnik je u svesnom stanju prevezen u Urgentni centar Valjevo. Posle pregleda u Urgentnom centru, radniku je odobreno kućno lečenje.

U "Krušiku" u Valjevu danas je u prepodnevnim satima, u pogonu za izradu pirotehničkih elemenata, došlo do samozapaljenja smeše, a jedan radnik zadobio je lakše površinske opekotine po šakama i crvenilo po licu.

U saopštenju te kompanije navedeno je da je radnik u svesnom stanju odmah službenim vozilom "Krušika" prevezen u Urgentni centar Valjevo.

Nakon pregleda u Urgentnom centru, on je pušten na kućno lečenje.

