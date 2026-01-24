POŽAR U PAZARU POD KONTROLOM! Više od 50 vatrogasaca sprečilo katastrofu, ali opasnost još nije prošla: EVO ŠTA JE SADA KLJUČNO!

Situacija u Novom Pazaru polako se stabilizuje!

Prema najnovijim informacijama sa terena, ogroman požar koji je gutao magacine u industrijskoj zoni stavlja se pod kontrolu, ali zvanične potvrde o lokalizaciji još uvek nema.

Na terenu je trenutno angažovano više od 50 vatrogasaca-spasilaca sa 18 vatrogasnih vozila. Angažovani su svi raspoloživi tehnički kapaciteti i ljudstvo kako bi se sprečilo novo razbuktavanje vatre.

OPREZ ZBOG LAKO ZAPALJIVOG MATERIJALA

Iako je situacija znatno povoljnija nego protekle noći, vatrogasci upozoravaju na oprez. U delovima magacina i dalje se nalazi lako zapaljiv materijal, zbog čega se dežurstva nastavljaju kako vetar ili visoka temperatura ne bi ponovo pokrenuli stihiju.

APEL GRAĐANIMA I DALJE NA SNAZI

Vatrogasno-spasilačke jedinice ponavljaju apel građanima:

Ne prilazite industrijskoj zoni zbog velike količine dima.

Ne ometajte rad ekipa na terenu kako bi posao bio priveden kraju što brže.

ŠTA JE UZROK?

Uzrok požara u ovom trenutku nije poznat. Čim vatra bude potpuno ugašena, na teren izlaze inspektori i forenzika koji će utvrditi gde je tačno plamen izbio i šta je dovelo do ove dramatične noći u Novom Pazaru.

Autor: Dalibor Stankov