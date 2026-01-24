EPIDEMIJA POŽARA U NOVOM PAZARU! Samir Tandir uputio poseban APEL državnim organima (VIDEO)

Predsednik BOSS-a Samir Tandir je rekao da je požar koji je dansas zahvatio industrijsku zonu u ulici Dimitrija Tucovića u Novom Pazaru najveći u istoriji ovog grada.

- On je stavljen srećom pod kontrolu. Ja ovo prilikom želim da čestitam vatrogasnoj jedinici iz Novog Pazara, kao i susetnih gradova i stutina Sjenice, Raške, Kraljeva i Kragujevca, kao i radnicima gradskog vodovoda. Vrlo je situacija bila ozbilnja. Požar se desi u industrijskoj zoni, gde su objekti jedan do drugog, naslonjeni jedan na drugi. Jako je bilo teško, prema informacijama koje sam dobio od ljudi, koji su bili na licu mesta, lokalizovati taj požar - rekao je Tandir za Pink.

Ponovio je da je reč o industrijskom naselju, te da su tu u pitanju materij koje su jako zapaljive, tako da je zaista u jednom trenutku pretila opasnost da situacija izmakne kontroli.

- Šteta je ogromna, srećom nema ljudskih žrtava - naveo je Tandić u ukazao na učestale požare u Novom Pazaru.

- Imamo, naprosto, jednu epidemiju. Pre nekih dan se desio požar i u upravnoj zgradi Islamske zajednice. Pre par godina smo imali takođe požare čak sa smrtnim ishodom. Apelujem na nadležne organe, prvenstveno, Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali i druge institucije, da se pojačaju kapaciteti vatrogasne jedinice u Novom Pazaru, takođe i u susednoj Raškoj, jer zaista oni pokrivaju veliki prostor - dodao je Tandir.

Istovremeno je apelovao i na nadležne državne organe da se na teritoriji cele Srbije pogotovo u ovim zimskim uslovima pojača inspekcijski nadzor.

Autor: S.M.