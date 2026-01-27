CRNI BILANS NA PUTEVIMA: 89 nezgoda u jednom danu, policija upozorava na opasnost zbog kiše

Uprkos tome što prethodnog dana nije bilo nastradalih, saobraćajna policija apeluje na maksimalan oprez zbog najavljenih padavina i podseća da je neprilagođena brzina uzrok čak 66 odsto smrtonosnih udesa.

Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji zabeležena je crna statistika sa čak 89 saobraćajnih nezgoda. Prema podacima Uprave saobraćajne policije, u ovim udesima povređena su 34 lica, dok, na sreću, nije bilo poginulih.

Kiša i vlažni kolovozi povećavaju rizik

S obzirom na to da je za danas u većem delu zemlje najavljena kiša, nadležni upućuju hitan apel svim vozačima. Nepovoljni vremenski uslovi, smanjena vidljivost i mokri kolovozi drastično produžavaju zaustavni put vozila, što svaku nepažnju može učiniti kobnom.

„Apelujemo na vozače da smanje brzinu kretanja i drže bezbedno odstojanje. U uslovima vlažnog kolovoza, neprilagođena brzina najčešće dovodi do iznenadnog kočenja, sletanja sa puta i prevrtanja vozila“, navode iz Uprave saobraćajne policije.

Brzina kao glavni krivac

Statistika je neumoljiva: brzina je prepoznata kao dominantan faktor u čak 66% saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom. Policija podseća da je prilagođavanje vožnje uslovima na putu jedini način da se izbegnu najteže posledice.

Zastoji na granicama

Pored vremenskih nepogoda, vozače očekuju i problemi na graničnim prelazima. Zbog aktivnih blokada teretnih vozila, otežan je i putnički saobraćaj, uz povremena duža zadržavanja.

Iz Uprave saobraćajne policije poručuju svim učesnicima da ostanu strpljivi i odgovorni kako bi se očuvala bezbednost na svim putnim pravcima.

Autor: Jovana Nerić