SRBIJA U OKOVIMA LEDA: RHMZ izdao hitno upozorenje – stižu 'ledeni dani', a jedan deo zemlje na posebnom udaru!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) apeluje na sve učesnike u saobraćaju na maksimalan oprez zbog pojave poledice i lokalnog zaleđivanja mokrih površina.
Prema najnovijoj prognozi, temperature nastavljaju da padaju, a košava će dodatno pojačati subjektivni osećaj hladnoće.
Srbija se priprema za seriju „ledenih dana“, a evo detaljnog plana vremenskih nepogoda za naredni period.
Upozorenje za vozače: Poledica i magla
Zbog niskih temperatura, mokri kolovozi se brzo lede, što stvara opasne uslove na putevima. Poseban oprez savetuje se u sledećim predelima:
Timočka Krajina, zapadna, jugozapadna i južna Srbija: Očekuje se gusta magla i niska oblačnost koja će se zadržati tokom većeg dela dana.
Košavsko područje: Jak i olujni jugoistočni vetar (posebno na jugu Banata i u donjem Podunavlju) stvaraće dodatne probleme u vožnji.
Stižu "ledeni dani" – temperature do -11
Od sutra veći deo Srbije ulazi u režim ledenih dana. To znači da temperatura ni u najtoplijem delu dana neće prelaziti nulu.
Prognoza za ponedeljak: Ujutru jak mraz sa temperaturama od -11 do -6 stepeni. Najviša dnevna kretaće se od -3 do 3 stepena.
Hladni rekorderi: Sever Vojvodine i Timočka Krajina biće najhladniji regioni, gde će se temperature kretati od -5 do -2 stepena.
Kakvo nas vreme čeka do kraja nedelje?
Utorak: Pretežno sunčano, ali i dalje veoma hladno.
Sreda i četvrtak: Malo toplije u centralnim delovima, ali u Vojvodini i Timočkoj Krajini ostaju ledeni dani. Očekuju se slabe, prolazne padavine.
Vetar: Košava će kratkotrajno oslabiti u četvrtak, ali se već od petka vraća sa jakim udarima u Pomoravlju i Podunavlju.
