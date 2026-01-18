SRBIJA U OKOVIMA LEDA: RHMZ izdao hitno upozorenje – stižu 'ledeni dani', a jedan deo zemlje na posebnom udaru!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) apeluje na sve učesnike u saobraćaju na maksimalan oprez zbog pojave poledice i lokalnog zaleđivanja mokrih površina.

Prema najnovijoj prognozi, temperature nastavljaju da padaju, a košava će dodatno pojačati subjektivni osećaj hladnoće.

Srbija se priprema za seriju „ledenih dana“, a evo detaljnog plana vremenskih nepogoda za naredni period.

Upozorenje za vozače: Poledica i magla

Zbog niskih temperatura, mokri kolovozi se brzo lede, što stvara opasne uslove na putevima. Poseban oprez savetuje se u sledećim predelima:

Timočka Krajina, zapadna, jugozapadna i južna Srbija: Očekuje se gusta magla i niska oblačnost koja će se zadržati tokom većeg dela dana.

Košavsko područje: Jak i olujni jugoistočni vetar (posebno na jugu Banata i u donjem Podunavlju) stvaraće dodatne probleme u vožnji.

Stižu "ledeni dani" – temperature do -11

Od sutra veći deo Srbije ulazi u režim ledenih dana. To znači da temperatura ni u najtoplijem delu dana neće prelaziti nulu.

Prognoza za ponedeljak: Ujutru jak mraz sa temperaturama od -11 do -6 stepeni. Najviša dnevna kretaće se od -3 do 3 stepena.

Hladni rekorderi: Sever Vojvodine i Timočka Krajina biće najhladniji regioni, gde će se temperature kretati od -5 do -2 stepena.

Kakvo nas vreme čeka do kraja nedelje?

Utorak: Pretežno sunčano, ali i dalje veoma hladno.

Sreda i četvrtak: Malo toplije u centralnim delovima, ali u Vojvodini i Timočkoj Krajini ostaju ledeni dani. Očekuju se slabe, prolazne padavine.

Vetar: Košava će kratkotrajno oslabiti u četvrtak, ali se već od petka vraća sa jakim udarima u Pomoravlju i Podunavlju.

Autor: Dalibor Stankov