BAKIĆ UBICU UPOZNAO U PRITVORU? Beogradska policija juče uhapsila osumnjičenog za ubistvo u naselju Trešnja kod Avale

Pripadnici kriminalističke policije uhapsili su Aleksandra Dinića (35), osumnjičenog da je 16. januara ove godine, u naselju Trešnja, kod Avale, sa više hitaca usmrtio Živka Bakića Žiću (43). Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i u tom roku će biti priveden u Više javno tužilaštvo u Beogradu na saslušanje. Krivična prijava ga tereti za teško ubistvo.

Prema nezvaničnim informacijama, Dinić je identifikovan posle danonoćnog rada inspektora beogradske policije koji su detaljno analizirali sve prikupljene informacije i materijalne tragove. U rekonstrukciji samog događaja dosta su pomogli podaci sa baznih stanica mobilne telefonije, ali i snimci video-nadzora sa više objekata.

- Ukrštanjem svih tih podataka došlo se do mogućeg učinioca ovog krivičnog dela - navodi naš sagovornik blizak istrazi. - Ubrzo je otkriven njegov štek-stan, a potom je i identifikovan. Uhapšen je juče u popodnevnim satima.

Navodno, Dinić je rodom iz Prokuplja i vlasnik je rentakar agencije. Prema operativnim podacima, osumnjičeni i Bakić se znaju još iz zatvora, odnosno pritvorskog dela Centralnog zatvora u Beogradu. Postoje indicije da je Dinića angažovala jedna kriminlna grupa, odnosno klan, kako bi počinio likvidaciju.

- Istražujemo ove indicije - kaže naš izvor. - Bakić je bio u pritvoru od 21. septembra 2023. do 29. oktobra 2024. godine, kada je odlukom Apelacionog suda prebačen u kućni pritvor uz nanogvicu. Osumnjičeni Dinić je, navodno, u isto vreme "ležao" u Centralnom zatvoru zbog lakših krivičnih dela. Tamo su se njih dvojica upoznala i ostvarila kontakt.

Od trenutka kada se saznalo da je Bakić ubijen, bilo je jasno da je namamljen u zamku, odnosno klopku. On je bio izuzetno oprezan i u dozvoljenu šetnju je odlazio uvek sa prijateljima koji su brinuli o njegovoj bezbednosti. Tog popodneva međutim, odlučio je da krene sam, po svemu sudeći na dogovoreni sastanak u obližnju šumu. Tamo ga je ubica i sačekao. Pucao mu je u noge, a kada je pao, ispalio mu dva hica u glavu i usmrtio ga na licu mesta.

Živko tražio azil u Španiji O Živku Bakiću, bivšem fudbaleru, više se čulo 2016. godine, kada je uhapšen u Španiji po međunarodnoj poternici Srbije. Tada mu je određen ekstradicioni pritvor, a on je preko advokata, ali i lično, pisao španskom sudu tražeći azil. Molio je da se odbije zahtev Srbije za njegovo izručenje i da mu Španija pruži azil, jer je on, kako je pisao, "žrtva progona u svojoj zemlji".

Bakić, inače, bivši fidbaler, bio je u kućnom pritvoru zbog postupka koji se protiv njega vodio u Specijalnom sudu u Beogradu. Bio je optužen da je vođa grupe koja je prokrijumčarila 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike do Evrope. Ova droga je zaplenjena u solunskoj luci.

Prema nekim informacijama, Bakić je bio povezan i sa "Balkanskim kartelom", ali i sa jednim od kotorskih klanova - "kavačkim". Sumnja se i da je nalog za ubistvo stigao iz jednog od ta dva mesta. Navodno, motiv za likvidaciju može da se nasluti iz glasovnih i tekstualnih poruka slatih preko zaštićene aplikacije "Skaj".

- U to vreme, kada je "Skaj" bio glavni vid komunikacije, preko njega se odvijala sva konverzacija i pojedinci su slobodno pričali o rutama, količinama droge, novcu... - objašnjava naš sagovornik. - Onda je taj "balon" pukao i na površinu su isplivale i neke prevare, krađe, podmetanja... Učesnici u poslu su postali svesni da ih je neko potkradao i varao. Onda su i glave počele da padaju.

