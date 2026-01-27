AKTUELNO

Drama u tržnom centru u Kragujevcu: Zapalio se automobil u garaži, malo je falilo da dođe do katastrofe

U garaži jednog tržnog centra u Kragujevcu danas je izbio požar na putničkom vozilu, koji je u veoma kratkom roku mogao da se proširi na okolno parkirana vozila, ali i na sam objekat tržnog centra.

Prema svedočenjima očevidaca, prvi je reagovao Predrag Stevović, član Gradskog veća za sport i omladinu, koji je odmah obavestio obezbeđenje, a zatim, bez oklevanja, pristupio gašenju požara.

Razvlačenjem hidrantskog creva i upotrebom protivpožarnih aparata, a potom i uz pomoć pripadnika obezbeđenja koji su ubrzo stigli, vatra je lokalizovana i u potpunosti ugašena.

Zahvaljujući prisebnosti, hrabrosti i brzoj reakciji sprečena je veća materijalna šteta, kao i potencijalna opasnost po građane. Ovaj događaj još jednom je pokazao koliko je u kriznim situacijama važno reagovati odgovorno i bez odlaganja.

