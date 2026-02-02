ŠOK DETALJI! ŠVEĐANIN PRERUŠEN U DOSTAVLJAČA UŠAO U KAFIĆ I POSTAVIO JEDNO PITANJE: Sa devojkom uhapšen za planiranje ubistva na Senjaku, evo kako su se branili

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je državljanin Kraljevine Švedske J.C.G.N. (26) i državljanka Republike Južne Afrike S.C.G. (28) zbog sumnje da su 31. januara 2026. godine po prethodnom dogovoru kao saizvršioci preduzimali radnje kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog dela teško ubistvo, kao i jer su neovlašćeno nosili poluautomatski pištolj, sa jednim metkom u ležištu i 13 metaka u okviru.

- Osumnjičeni su se na saslušanju branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu - navode se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

- Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja da su izvršili krivično delo teško ubistvo (pripremne radnje) i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija - dodaje se.

Postoje osnovi sumnje da su se 31. januara oko 9.50 časova J.C.N.G. i S.C.G. skuterom marke „piaggio“ bez registarskih oznaka i nalepnice dovezli do jednog restorana u ulici Vase Pelagića na teritorji Savskog venca, tako što je skuterom upravljao J.C.N.G. noseći zelenu kacigu na glavi, dok je iza njega sedela S.C.G. sa belom kacigom na glavi, noseći u rukama torbu za dostavu hrane i pića.

Po dolasku do restorana, osumnjičena je prešla na mesto vozača skutera, koji je bio u radu, spreman za vožnju, ne skidajući kacigu sa glave, dok je osumičeni J.C.N.G. uzeo torbu za dostavu i ušao u pomenuti restoran, pa je u prostoru između ulaznih i prvih vrata objekta skinuo kacigu u koju je stavio pištolj, koji je prethodno izvadio iz torbe za dostavu.

- J.C.N.G. je razgledao goste po restoranu, gde su za prvim stolom sedela četvorica muškaraca, pa je nastavio kretanje ka šanku, gde se okrenuo i vratio nazad pa se došavši do navedenih muškaraca istima obratio rečima: „Kako si?“ i izašao iz objekta - navodi se.

Nakon toga su dvojica muškaraca krenuli za osumnjičenim koji je pokušao da sedne na skuter na kojem ga je čekala osumnjičena, kojom prilikom je jedan od muškaraca osumničenog uhvatio za odeću, ali je osumnjičeni pobegao u pravcu parka „Vojvoda Putnik“, dok je osumnjičena stavila motor u pogon i udarila istim o stub, kojom prilikom je zadržana od strane dvojice muškaraca.

Jedan muškarac je krenuo za osumnjičenim, nakon čega su se obojica vratili na lice mesta.

Takođe, kako se dodaje, postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni po prethodnom dogovoru i zajedničkim delovanjem neovlašćeno, bez dozvole nadležnog organa, nosili poluautomatski pištolj sa olučenom cevi marke „Stoeger“ sa okvirom u kojem je prilikom pronalaska u ležištu metka zatečen jedan metak i 13 metaka u okviru.

Pištolj i municiju su u parku „Vojvoda Putnik* u žbunju pronašli policijski službenici.

Sumnja se da je meta dvoje stranih državljana bio pripadnik grupe Dejana Stojanovića Keke.

Autor: Pink.rs