OSUMNJIČENI ZA PUCNJAVU OSTAJU IZA REŠETAKA: Usred bela dana u punom kafiću ranjen Vuk Bajrušević

Viši sud odredio je pritvor osumnjičenima za pokušaj ubistva Vuka Bajruševića na Vračaru.

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Andriji S. (19) osumnjičenom da je 10. decembra prošle godine hicima iz pištolja koji je neovlašćeno nosio, u jednom ugostiteljskom objektu u Novopazarskoj ulici na Vračaru pokušao da liši života vlasnika tog lokala Vuka Bajruševića, kao i Filipu S. koji je po prethodnom dogovoru drugim radnjama bitno doprineo izvršenju krivičnog dela.

Pritvor im je određen da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, rekla je portparol tog suda Ivona Čogurić.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je ranije saopštilo da se osumnjičenima naredbom o sprovođenju istrage na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu, a Andriji S. i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Osumnjičeni se branili ćutanjem

Na saslušanju pred postupajućim javnim tužiocem osumnjičeni su se branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Postoje osnovi sumnje da je Filip S, po prethodnom dogovoru sa Andrijom S, angažovao N.C. da ih odveze do raskrsnice ulica Južni bulevar i Grčića Milenka, što je on i učinio, te kada su došli do navedene raskrsnice, Andrija S. je izašao iz vozila i nastavio pešaka do pomenutog ugostiteljskog objekta.

U objekat je ušao sa šalom preko lica i glave i kačketom na glavi u cilju prikrivanja identiteta, pa je iz pištolja koji je neovlašćeno nosio sa sobom, ispalio najmanje tri projektila u pravcu oštećenog Vuka Bajruševića koji je sedeo u kafiću i naneo mu teške telesne povrede.

Osumnjičeni se nakon toga udaljio sa lica mesta, dok je oštećeni prevezen u Urgentni centar, radi ukazivanja lekarske pomoći.

Autor: Iva Besarabić