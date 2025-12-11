VUK BAJRUŠEVIĆ DAO SNIMKE SA KAMERA IZ KAFIĆA POLICIJI, PA ZBOG TOGA OPOMENUT?! Pozadina ranjavanja u kafiću na Vračaru - Policija još uvek traga za napadačem

Polcija i dalje traga za napadačem, koji je prekjuče maskiran ušao u kafić u Novopazarskoj ulici u Beogradu i hicima iz pištolja u noge radnio Vuka Bajruševića (50), inače vlasnika tog lokala na Vračaru.

Motiv napada na prvu žrtvu otmice zemunskog klana, mogao bi da bude pokušaj reketiranja i to što je Bajrušević ranije policiji dao neke snimke sa kamera iz svog kafića.

- Navodno, pre nekoliko meseci u kafić su došli neki tipovi i pretili Bajruševiću. On je slučaj prijavio policiji - kaže nam izvor i dodaje da je potom usledila jedna opomena.

- U oktobru su mu nepoznate osobe razlupale kafić. I taj incident je prijavljen policiji, a inspektori su navodno uzeli i snimke sa kamera. To se, očigledno, nije svidelo napadačima, pa su u sredu poslali mladića da Bajruševiću puca u noge - kaže sagovornik Kurira.

Bajrušević je pogođen u butinu i potkolenicu i zadobio je prelome, zbog čega je morao da bude i operisan.

Očevici su ispričali da su videli mlađeg muškarca sa fantomkom, maramom i kapuljačom na glavi kako ulazi u kafić, prilazi vlasiku i puca, a potom istrčava na ulicu i beži niz Ulicu vojvode Dragomira. Jedna žena je slučajno kamerom mobilnog telefona snimila pucača kako beži i taj snimak je, navodno, dala inspektorima.

- Sumnja se da je Bajrušević praćen i da je ovaj napad na njega planiran. Pozadina postoji. Takođe, po svemu sudeći ovo je bila opomena, odnosno napadači su želeli da mu stave do znanja "da su opasni i da sa njima nema šale". U toku je istraga i potraga za osumnjičenim. Inače, maltene čitav Vračar je pokriven kamerama, tako da su inspektori već rekonstruisali putanju njegovog bega - kaže izvor.

Podsetimo, Vuk Bajrušević javnosti je postao poznat još pre 25 godina kada su ga u novembru 2000. godine oteli pripadnici zemunskog klana i od njegove sestre Bojane Bajrušević tražili otkup od pet miliona maraka.

Autor: Iva Besarabić