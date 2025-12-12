Pink.rs saznaje: Evo u kakvom stanju je Vuk Bajrušević - Hitno operisan nakon što je upucan u kafiću na Vračaru

Polcija i dalje traga za napadačem, koji je maskiran ušao u kafić u Novopazarskoj ulici u Beogradu i hicima iz pištolja u noge ranio Vuka Bajruševića (50), inače vlasnika tog lokala na Vračaru.

Kako saznajemo, Bajrušević se oporavlja nakon uspešno izvedene operacije.

Operisan je pre dva dana nakon što je upucan u noge u svom kafiću.

Kako je do sada utvrđeno - nepoznati napadač je ušao u kafić i ispalio četiri hica, dva su ga pogodila u nogu, i došlo je do toga da mu je noga slomljena.

Bajrušević je bio u svesnom stanju, operisan je i uspešno se oporavlja.

Kako saznajemo, policija je obavila uviđaj, preuzeti su snimci sa sigurnostnih kamera, a radi se na identifikaciji lica koje je pucalo iz pištolja.

Kada je motiv u pitanju postoji više kanala istrrage.

Bajrušević nije osoba iz krimogene sredine i ne bavi se tim poslovima, a postoje informacije da je bio na meti ucena.

Kako smo ranije pisali, pre mesec dana kafić je demoliran.

Niko drugi ko je bio u lokalu nije ranjen u pucnjavi.

Ko je Vuk Bajrušević

Inače, Vuk Bajrušević ima nadimak mali Tref, koji je dobio po zetu, mužu njegove sestre Bojane - Vladanu Kovačeviću Trefu. Kovačević je bio kontroverzni biznismen. Tref je ubijen krajem devedesetih, a njegovo ubistvo je ostalo do danas nerazjašnjeno.

Vuk Bajrušević je javnosti poznat i po tome što ga je novembra 2000. godine kidnapovao zemunski klan, a sve po naredbi Milorada Ulemeka Legije i Dušana Spasojevića Šiptara.

Autor: M.R.