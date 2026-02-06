VJT U BEOGRADU O ZAPLENI 5 TONA KANABISA KOD KRUŠEVCA: Nemamo podatak kada se JTOK uključilo u predistražni postupak

Imajući u vidu veliku zainteresovanost javnosti u vezi sa zaplenom 5 tona opojne droge kanabis prošle sedmice u selu Konjuh kod Kruševca, kao i neistinite informacije koje u javnosti plasiraju predstavnici pojedinih državnih organa i medija,Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je sledeće:

- Zaplena 5 tona opojne droge kanabis u selu Konjuh kod Kruševca je realizacija nastavka istrage koju je 21. avgusta 2025. godine pokrenulo Više javno tužilaštvo u Beogradu protiv dvojice osumnjičenih i zaplene 2 tone opojne droge kanabis, upakovane za dalju prodaju, u Zemunu. Naime, daljim operativnim radom Službe za borbu protiv droga UKP MUP RS i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu došlo se do saznanja koja su dalje vodila realizaciji koja je rezultirala zaplenom u selu Konjuh. Detalje iz tog predistražnog postupka, u skladu sa zakonom, ne možemo da otkrivamo.

Više javno tužilaštvo dodaje da nema podatak kada se Javno tužilaštvo za organizovani kriminal uključilo u predistražni postupak i zašto su postupajući inspektori o prikupljenim informacijama obavestili JTOK, pošto su postupajućeg javnog tužioca VJT u Beogradu koji je vodio predistražni postupak obavestili o zapleni na dan realizacije.

- U svakom slučaju Više javno tužilaštvo u Beogradu je dokazalo odlučnost u borbi i procesuiranju krivičnog dela Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i da je rad javnih tuzilaca VJT u Beogradu na najvišem nivou jer je njihovim radom, zajedno sa policijom i došlo do zaplene dodatnih 5 tona opojne droge kanabis. U slučaju zaplene 2 tone opojne droge kanabis. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu 5. decembra 2025. godine protiv dvojice okrivljenih - dodaje VJT u saopštenju.

Autor: A.A.