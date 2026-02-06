Ubijena Aleksandra nasledila očev biznis pre 4 meseca, komšije u šoku nakon zločina u Nišu

Aleksandra Š. (44), koja je ubijena danas u Nišu, nasledila je porodični posao u fabrici sirćeta gde je nedavno na mestu direktora zamenila oca, govore komšije ubijene žene.

Ubijena Aleksandra je, prema rečima komšija, bila izuzetno vredna i, uprkos brojnim obavezama, nije zapostavljala svoje dvoje dece.

"Imaju fabriku jabukovog sirćeta u kojoj je njen otac bio direktor i u kojoj je napravio uspešan posao, a kada je otac otišao u penziju Aleksandra ga je zamenila na mestu direktora. Umro je pre četiri meseca", pričaju komšije.

Komšinica kaže da je poslednji put Aleksandru videla prekjuče kako je telefonom pričala sa nekim ispred kuće.

"Bila je ljubazna i fina, ni sa kim nije imala ništa, niko nije mogao ništa da primeti. Majka joj je isto mnogo dobra žena kao i otac. On je bio i pisac, osim što je bio u poslu sa sirćetom, znam da je napisao tri, četiri knjige", priča komšinica.

Dodaje da bi Aleksandra, kada bi išla na teren zbog poslovnih obaveza, nekada sa sobom povela i decu.

"Nije se odvajala od njih bila je posvećena majka", priča komšinica.

Podsetimo, Aleksandra je ubijena jutros ispred kuće u Nišu, oko 7.30 sati, kada se vraćala kući nakon što je ostavila dete u vrtiću.

Na snimku ubistva, koje su zabeležile nadzorne kamere, navodno se vidi kako je muškarac tri puta pucao u Aleksandru, a onda se vratio i ispalio još hitaca.

"Čulo se nekoliko hitaca, sigurno više od tri, ali ne mogu sa sigurnošću da kažem koliko", rekao je jedan komšija.

Osumnjičeni za ubistvo uhapšen je nekoliko sati nakon zločina.

