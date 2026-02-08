NIJE STAO POSLE PRVIH HITACA: Kamere snimile ubistvo nišlijke! Žena uspela je da otvori vrata vozila i pokuša da pobegne...

Aleksandra Š. ubijena je u petak ispred kuće u kojoj je živela, a policija je ubrzo uhapsila Duška G. (56), osumnjičenog da je izvršio brutalno ubistvo. Istog dana privedena su i dvojica muškaraca za koje se sumnja da su mu pomagali pre i posle zločina.

Ključni dokaz u istrazi su snimci sa nadzornih kamera sa nove zgrade ispred koje se zločin dogodio, kao i sa okolnih objekata. Video-zapisi, koje istražitelji detaljno analiziraju, prikazuju jeziv sled događaja i izuzetnu hladnokrvnost osumnjičenog.

Na snimcima se vidi kako Duško G. prilazi automobilu u kojem je sedela Aleksandra Š. i kroz zatvoren prozor ispaljuje tri hica. Na staklu su kasnije uočene rupe sa suvozačeve strane.



Teško ranjena žena uspela je da otvori vrata vozila i pokuša da pobegne, ali je pala pored automobila. Kamere zatim beleže trenutak koji je dodatno zgrozio istražitelje. Ubica se najpre udaljava nekoliko koraka, ali potom zastaje, okreće se i vraća do žene koja leži na zemlji, nakon čega ispaljuje još hitaca kako bi je dokrajčio.

Video-nadzor je zabeležio i susret osumnjičenog sa jednim prolaznikom, neposredno pre ubistva. Kako se vidi na snimku, Duško G. mu preti rečima: „Beži, neću tebe“, a zatim nastavlja ka automobilu žrtve.

Istragom je utvrđeno da osumnjičeni nije delovao sam. Sa njim je u vozilu, tokom čekanja žrtve, bio i S. A., koji se nakon pucnjave udaljio peške. On se tereti za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, jer, iako je bio direktan svedok, nije obavestio policiju.

Nakon zločina, Duško G. je, prema sumnjama, dobio pomoć rođaka D. G. iz Kruševca, koji mu je pomogao u pokušaju bekstva i skrivanja. Policija ih je locirala i uhapsila zajedno u selu Nozrina, kod Aleksinca. Ovaj osumnjičeni tereti se za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

Sva trojica osumnjičenih zadržana su i biće privedena Višem javnom tužilaštvu u Nišu, dok snimci sa nadzornih kamera ostaju jedan od ključnih dokaza u rasvetljavanju ovog zločina.

Kako smo već pisali, Aleksandra Š. ubijena u petak ujutru u Nišu. Nesrećna žena je odvezla ćerkicu u školu, a kada se vratila kući ispred dvorišta ju je sačekao D.G. koji je pucao u nju. Njeno telo je nađeno u kolima, i ustanovljeno je da je smrtonosno pogođena sa tri hica.

S obzirom na to da su svedoci potvrdili da je D.G. duže vreme pretio Aleksandri, ispitivana je mogućnost nerašćišćenih finansijskih odnosa između njih, ali za sada nema dokaza da je novac bio motiv zločina. Kako saznajemo, prvi rezultati istrage ukazuju na mnogo složeniji razlog zbog koga je Duško odlučio da potegne oružje na suprugu svog pokojnog dugogodišnjeg prijatelja.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapšen je D.G. (55) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

Takođe, policija je uhapsila i S.A. (61) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i pomaganja D.G. iz Kruševca zbog pomoći učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Podsećamo, prvi suprug ubijene Aleksandre Š. u Nišu, Dejan Š. slučajno se razneo 2017. godine tempiranom bombom koja je bila na suvozačevom mestu njegovog automobila.

O motivima ovog ubistva se i dalje nagađa, a Informer.rs je preneo da je Duško G. zločin izvršio pod uticajem ideja da mu je žrtva “smestila” hapšenje.

